Alta velocità, Conticelli: "Torino e il Piemonte non perdano la centralità rispetto ai corridoi europei"

"Ci siamo confrontati anche in merito alla stazione internazionale di Susa che è stata concepita sulla disponibilità dell'amministrazione che, in anni difficili aveva messo a disposizione il proprio territorio per uno snodo fondamentale per l'intermodalità e la connessione con l'alta valle, un’opera per la quale è già stato avviato l’iter, ma oggi deve essere inserita nel sistema di interconnessione metropolitano - prosegue Conticelli -. L’assessore si è impegnato ad esaminare la proposta del Comune di Bussoleno per l’area dismessa di Rfi. Questa non deve però diventare una guerra di campanili, ma bisogna ragionare sull’area vasta e sulla migliore interconnessione con il capoluogo, proprio per lo sviluppo dei territori anche da punto di vista turistico e l’incentivo dell'intermodalità sostenibile a tutto campo".