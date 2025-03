Sciopero della logistica, questa mattina proteste di fronte alla sede Brt di Settimo Torinese per il contratto nazionale [FOTO]

E' partito questa mattina lo sciopero della logistica per il rinnovo e il miglioramento delle condizioni del contratto nazionale di settore.

In particolare, con l'organizzazione sindacale di Sì Cobas, i manifestanti si sono dati appuntamento a Settimo Torinese, di fronte allo stabilimento Brt alle porte del capoluogo.

Si tratta di uno dei maggiori stabilimenti in Italia del Gruppo.



I manifestanti hanno dato vita ad alcuni picchetti di fronte ai cancelli, generando rallentamenti in tutto il polo logistico di Settimo. Uomini delle forze del'ordine erano schierati nelle vicinanze per controllare la situazione.



La richiesta dei sindacati riguarda la necessità di "recuperare salario e diritti ridotti da inflazione e carovita".