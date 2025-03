Unlocking the Red Sea’s Mixedness: a Torino l'incontro di presentazione del progetto REDMIX

L’Università di Torino è lieta di annunciare il kick-off meeting del progetto REDMIX - Unpacking Mixedness for an Inclusive History of the Red Sea, 1800s-2000s, che si terrà il 25 e 26 marzo 2025 presso l’Archivio di Stato di Torino - Sezione Corte, Auditorium Piazzetta Mollino.



L’evento segna l’avvio ufficiale di REDMIX - Unpacking Mixedness for an Inclusive History of the Red Sea (1800s-2000s), un progetto di ricerca finanziato dall’European Research Council (ERC), uno dei principali enti europei di finanziamento della ricerca scientifica d’eccellenza, che sostiene progetti innovativi volti a trasformare le conoscenze nei diversi ambiti disciplinari. Il progetto, coordinato da Valentina Fusari e condotto da un team di ricercatrici e ricercatori con competenze complementari, è ospitato dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino, che ha anche contribuito, insieme alla Scuola di Alti Studi Ferdinando Rossi dell’Università di Torino, alla realizzazione dell’iniziativa di lancio.



REDMIX si propone di esplorare il ruolo delle persone di ascendenza mista - come afro-arabi, afro-asiatici ed euro-africani - nei processi storici e sociali della regione del Mar Rosso, un crocevia fra Africa, Asia e Europa, fra Mar Mediterraneo e Oceano Indiano. L’obiettivo è superare le tradizionali divisioni disciplinari e regionali, ponendo al centro dell’indagine storica le esperienze di queste persone attraverso un approccio interdisciplinare innovativo.



Ad aprire il kick-off meeting sarà una keynote lecture della Prof.ssa Ann Laura Stoler (The New School for Social Research, New York) a cui seguiranno sessioni tematiche con relatori internazionali di fama internazionale, tra cui Lina Fruzzetti (Brown University), Samson Bezabeh (Hong Kong University) e Jonathan Miran (Western Washington University), con l’obiettivo di discutere temi cruciali quali le traiettorie storiche delle comunità di ascendenza mista nella regione del Mar Rosso e oltre; le innovazioni metodologiche alla base del progetto REDMIX; il ruolo del co-design e della citizen science nella ricerca, ricostruzione e comunicazione delle esperienze delle persone al centro del progetto.

L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati, in particolare a studiose e studiosi, studentesse e studenti e a chiunque desideri approfondire la storia del Mar Rosso e delle sue dinamiche di mixedness.



A completare il programma, la cittadinanza è invitata alla proiezione gratuita (fino ad esaurimento posti) del docufilm In My Mother’s House di Lina Fruzzetti (2016, 82 minuti, VO con sottotitoli in inglese), che si terrà il 25 marzo 2025 alle ore 18.30 presso il Cinema Centrale (via Carlo Alberto 27).



Il film, finora proiettato solo due volte in Italia, racconta una storia familiare intensa e in perfetta sintonia con gli obiettivi del progetto REDMIX. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza.



Per partecipare agli eventi è possibile compilare il seguente FORM.

Tutto il programma è consultabile al seguente LINK.