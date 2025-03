Nuovo look per Villa Genero: più verde, sicurezza e accessibilità

Il Parco di Villa Genero è pronto a rinascere. Questa mattina, venerdì 14 marzo, sono stati presentati i lavori di riqualificazione che trasformeranno l’area in uno spazio verde più accessibile, sicuro e valorizzato, esaltandone la bellezza naturale e i suggestivi punti panoramici.

L’intervento ha riguardato principalmente il rifacimento del muro di cinta di strada Santa Margherita, la ristrutturazione della piazza adiacente con un’attenzione particolare alla sicurezza, oltre alla manutenzione e alla valorizzazione paesaggistica. Inoltre, i lavori hanno permesso la piantumazione di nuove specie arboree e arbustive, il recupero dell’aspetto originario dei piazzali e il potenziamento dell’arredo urbano e dell’illuminazione.

Con un investimento di 330mila euro, il progetto ha incluso anche la manutenzione straordinaria della pavimentazione dei vialetti pedonali, delle scalinate e dei piazzali, con il ripristino del porfido nelle zone più danneggiate.

"La Circoscrizione e l’Assessorato al Verde hanno fatto un lavoro fondamentale, puntando su un cambiamento chiaro per Torino–ha spiegato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo–. Il risultato di questi lavori sarà significativo: la cura dei parchi è un tassello essenziale nei progetti di rinnovamento della città. Prendersi cura di Torino significa restituirle i suoi spazi. Abbiamo l’ambizione di renderla più bella e coesa, riscoprendo il suo orgoglio."

"Stiamo investendo molto nel verde pubblico, con interventi in diversi luoghi per un rinnovamento concreto–ha commentato l'assessore al Verde, Francesco Tresso–. Dal 2022 abbiamo perso quasi 6mila alberi, ma ne abbiamo piantati circa 26mila. La messa in sicurezza del muraglione e la riqualificazione della piazza donano da oggi un nuovo volto a Villa Genero. Questo parco è uno scrigno di bellezza, con uno dei panorami più suggestivi di Torino".

"L’inaugurazione di questi lavori dimostra la volontà dell’amministrazione di recuperare e valorizzare i luoghi più suggestivi della nostra città–ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano–. Ma l’attenzione è accesa anche su molti altri parchi, come quello di Vittorio a Torino Sud o il Parco Europa, su cui intendiamo intervenire presto. Lo slogan ‘Torino Cambia’ rappresenta una città che si prende cura di sé, dove attraverso i numerosi cantieri aperti stiamo davvero trasformando il volto dei quartieri in cui viviamo".