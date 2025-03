I motori rombano per rendere accessibile il palco del teatro di Villar Perosa

Rombo di motori e nuvole di fumo a Villar Perosa. Domenica 16 marzo dalle 9 alle 19 in centro paese ci sarà ‘Villar Perosa FreeDrift’, un evento tutto dedicato ai rally, drift e prototipi organizzato dall’associazione sportiva ‘Freedrift’, con partenza dal parcheggio della Skf di via Dante Alighieri e passaggio davanti al municipio

‘Fast&Furios’, ‘Drift’, ‘Initial D’ sono alcuni dei film più conosciuti e d’esempio per spiegare il ‘drifting’: una tecnica di derapata senza accelerazione continua, che si verifica quando un’auto entra in sovrasterzo e continua a scivolare lateralmente sfruttando il trasferimento di peso dell’auto e l’inerzia. Può essere ottenuto sfruttando la pendenza della strada, la velocità iniziale e il controsterzo, senza continuare a dare gas.

“Ci saranno 25 macchine tra rally, drift e prototipi come Bmw E46, Subaru, Saxo, 106, 205i – anticipa Gabriele Turinetti, presidente dell’associazione –. Chi vorrà potrà salire come passeggero e provare la guida insieme ad un esperto”. Ogni corsa avrà un costo e il ricavato sarà devoluto per il progetto ‘Pari opportunità per tutti’ che prevede l’installazione di un servoscale per il Cinema Teatro Delle Valli, come racconta la vicepresidente dell’associazione ‘Cantiere Senza Sensi” Eleonora Rinaldi: “Il servoscala servirà per permettere a tutti di salire sul palco del teatro. Prima avevamo pensato ad una rampa, ma avrebbe occupato lo spazio destinato alle uscite di emergenza. Inoltre, la conformazione della scala che conduce al palco è semicurva, o meglio metà curva. Quindi, il servoscala è stata la scelta più consona”. Il costo però non è indifferente come spiega Eleonora Rinaldi: In base al preventivo in nostro possesso è di circa 16.517 euro. Una cifra che può variare e che verrà confermata al momento dell’installazione”.