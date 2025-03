Lunedì Giovanni Impastato incontra giovani e cittadini a Piobesi Torinese

«La visita di Giovanni Impastato testimonia l'impegno concreto della nostra comunità per la promozione della legalità e della memoria - sottolinea il vicesindaco Elena Mattio - È un’occasione importante per riaffermare il valore della responsabilità civile e della lotta contro ogni forma di sopraffazione. Invito tutta la comunità a partecipare con interesse e sensibilità a questo incontro».

«Siamo emozionate e orgogliose di essere riuscite a organizzare questo evento anche nella nostra Piobesi. Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di parlare con persone che, loro malgrado, hanno fatto parte della Storia del nostro Paese. Ci auguriamo ci sia una grande partecipazione. Siamo convinte che serate come questa siano fondamentali per riflettere e mantenere attivo il pensiero critico, a maggior ragione in tempi bui a livello mondiale come quello che stiamo vivendo», commentano le ragazze del Gruppo.