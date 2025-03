Iftar di Comunità in piazza Crispi, un incontro di condivisione e solidarietà

Il 20 marzo 2025, a partire dalle 18.30, si terrà in piazza Crispi un evento organizzato in collaborazione tra i Bagni Pubblici, Asai, Amece e Generazione Ponte. Queste associazioni promuovono un Iftar di Comunità, il tradizionale momento di rottura del digiuno durante il mese di Ramadan, che si svolgerà in modo condiviso sotto la tettoia di piazza Crispi.