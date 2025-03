Tutto pronto per Coltivato, il Festival Internazionale dell’Agricoltura

Coltivato, il Festival Internazionale dell’Agricoltura diretto da Maria Lodovica Gullino e Antonio Pascale, giunto alla seconda edizione, prenderà avvio giovedì 20 marzo alle ore 17 alla Cavallerizza Reale, con l’intervento di apertura L’acqua come impegno civico di Giulio Boccaletti. Il Festival proseguirà al Circolo dei lettori da venerdì 21 a domenica 23 marzo.

Dopo le tre anteprime - la proiezione al Palazzo della Radio della docuinchiesta di Marialuisa Di Simone Il Veleno dell’acqua all’interno della rassegna Rai Teche Archive Alive! Ambiente, lo spettacolo di Massimiano Bucchi con Laura Curino Rachel Carson - La signora degli oceani al Teatro Gobetti e l’incontro Non ci sono più le mele di una volta (per fortuna)! con Duccio Caccioni al Museo della Frutta Francesco Garnier Valletti - Coltivato inizierà ufficialmente con un incontro dedicato al tema dell’anno, l’acqua, di cui il 22 marzo ricorre la Giornata Mondiale.

In seguito ai saluti istituzionali, Giulio Boccaletti, direttore scientifico del CMCC, ci regalerà cinque esaustive e affascinanti lezioni sull’acqua affrontando nodi altrettanto cruciali: Perché fingiamo stupore di fronte alla siccità quando sappiamo da anni che siamo impreparati? Perché quando succede guardiamo solo al cielo, invece di guardarci anche allo specchio? Perché parliamo di perdite di rete ma non affrontiamo il territorio? Perché non riusciamo a riconoscere che si deve pur pagare per sbloccare gli investimenti che ovviamente servono?

Alle ore 21, al Circolo dei lettori in Sala Grande, Coltivato proseguirà con un reading concerto di Massimiano Bucchi, professore di Scienza, Tecnologia e Società all’Università degli Studi di Trento, ma anche giornalista e divulgatore: Le forme dell’acqua - Due storie liquide e una gassosa esplorerà i molteplici significati e immagini dell’acqua tra scienza e società, tra passato e presente, soffermandosi sullo sviluppo della classificazione delle nuvole da parte di Luke Howard, sul rapporto con l’acqua e con il nuoto e sull’opera scientifica e divulgativa sul mare come ambiente di Rachel Carson; con musiche di G.F. Haendel, Michael Nyman, Fabrizio De Andrè, Ryuichi Sakamoto, Brian Eno, Deep Purple, Paul Simon eseguite dal pianoforte da Arturo Stàlteri.

Sempre giovedì 20 marzo, al Circolo dei lettori in Sala Grande, alle 9.30 si terrà A lezione di… agricoltura: le scuole si presentano, un appuntamento dedicato alle scuole, in collaborazione con Ecofficina srl: gli studenti di diversi istituti scolastici piemontesi presenteranno i risultati dei progetti svolti durante l’anno scolastico su tematiche di interesse per il settore agro-alimentare. Perché Coltivato non si limita a coinvolgere esperti e scienziati, ma si rivolge a un pubblico ampio, con iniziative dedicate alle scuole e alle famiglie, promuovendo una maggiore consapevolezza alimentare e una cultura del cibo più sostenibile. Nella mattinata di giovedì verrà anche consegnato il Premio Coltivato 2025.

Coltivato proseguirà poi da venerdì 21 a domenica 23 marzo al Circolo dei lettori, in Sala Grande, Sala Gioco e Sala Musica, con incontri, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, laboratori e interviste.

Il Festival Coltivato è patrocinato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino, dall’Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino. È sostenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, Intesa Sanpaolo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Agritech, Federchimica Agrofarma, SMAT, Unioncamere Piemonte, Reale Mutua, Turismo Torino, in collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Biennale Democrazia, Biennale Tecnologia, Giornale della Legalità – Spazi aperti in luoghi chiusi, SaluTO, Rai Teche, IED Torino, ReSoil Foundation, AgriNewTech, weTree, Acquerello, Fantolino, Guido Gobino, Osteria Rabezzana. Media partner del Festival è Rai Radio 3. Si ringrazia Fondazione Circolo dei lettori.