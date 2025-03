Riboldi risponde al sindacato degli infermieri: "A breve un tavolo di concertazione per il personale 118"

«Lette le dichiarazioni di NurSind, ribadisco ancora una volta la ferma volontà della Regione Piemonte e mia di risolvere quanto prima, e in modo positivo, la questione degli infermieri, e più in generale del personale, delle 4 sedi di centrale operativa del 118, professionisti al servizio dei cittadini piemontesi per garantire la loro salute nell’emergenza – urgenza. Ed è per questo motivo che assicuro, fin da ora, che in un percorso di condivisione con tutte le parti coinvolte, apriremo un tavolo di concertazione sul 118 per confrontarci costruttivamente sull'argomento.» Lo dichiara Federico Riboldi, Assessore regionale alla Sanità.