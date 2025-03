Via ai lavori per il nuovo impianto d’illuminazione di Borgata Lesna

Arrivano nuove soluzioni per l’illuminazione in Borgata Lesna. Per il progetto sono stati stanziati circa 400mila euro per il rifacimento dell’impianto di tutto il quartiere della Circoscrizione 3. Tre i lotti. Il primo ha riguardato via Brissogne, il secondo toccherà via Bionaz e il terzo la zona di via Bard e via La Thuille. I lavori finiranno tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Primi interventi

Sono quasi finiti i cantieri in via Brissogne, per i quali l’amministrazione comunale (con l’appalto di Iren) ha speso intorno ai 90mila euro. I lavori hanno riguardato il tratto tra via La Thuille e via Bard. Nel dettaglio sono stati collocati nuovi pali della luce, alcune zone ne erano addirittura sprovviste. “E’ stata prevista la messa a dimora dei cavi e lo scavo per il posizionamento dei lampioni - così la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 3, Katia Ballone - Le nuove luci a led sono state potenziate e garantiscono più illuminazione rispetto a quelle di cinque anni fa”.

Via Bionaz

Il secondo step riguarderà, come detto, via Bionaz, da via Monginevro a via Challant. L’intervento verrà realizzato tra aprile e maggio. Per il terzo cantiere bisognerà aspettare il 2026.

Sul caso aveva presentato diverse interpellanze il consigliere del Pd, Giuseppe Giove, chiedendo “una maggiore sicurezza e migliore visibilità per i residenti di zona Borgata Lesna”. Che ora potrebbero dirsi finalmente contenti.