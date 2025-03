Armony Floor: eccellenza e innovazione nel parquet Made in Italy

L’azienda italiana, con sede a Coriano, ha fatto dell’eccellenza produttiva e dell’attenzione alla sostenibilità i pilastri del proprio successo, offrendo soluzioni capaci di coniugare estetica, durabilità e rispetto dell’ambiente.

Una gestione diretta dell’intero processo produttivo

Tra i punti di forza di Armony Floor c’è il controllo completo su ogni fase della lavorazione, dal reperimento delle materie prime alla distribuzione finale. Questo approccio elimina il ricorso a intermediari, consentendo all’azienda di proporre parquet di alta qualità a prezzi di fabbrica. Un vantaggio significativo tanto per i privati quanto per i professionisti del settore.

Le materie prime vengono accuratamente selezionate da foreste certificate, gestite in modo sostenibile, con un occhio di riguardo alla tutela dell’ecosistema e delle comunità locali. Inoltre, vernici e collanti impiegati sono privi di formaldeide, rispondendo ai più severi standard europei in termini di sicurezza e salubrità.

Un’offerta diversificata per ogni ambiente

Il catalogo Armony Floor, accessibile sul sito ufficiale www.pavimentieparquet.com, comprende oltre 60 varianti di parquet, progettate per adattarsi a qualsiasi contesto abitativo e professionale. Si va dalle soluzioni in rovere, apprezzate per la loro eleganza, al bamboo, altamente resistente ed ecosostenibile, fino a essenze più esotiche che conferiscono esclusività agli ambienti.

Tra le opzioni disponibili figurano:

· Parquet prefinito: pronto per l’uso, con finiture già trattate in fase di produzione.

· Parquet flottante: ideale per una posa veloce, senza l’uso di colle.

· Parquet per riscaldamento a pavimento: progettati per garantire un’ottimale trasmissione del calore.

· Parquet per esterni: trattati per resistere a umidità e agenti atmosferici.

L’ampia gamma cromatica e le diverse tipologie di finiture permettono a ogni cliente di trovare la soluzione perfetta per le proprie esigenze estetiche e funzionali.

Un’esperienza d’acquisto esclusiva e personalizzata

Acquistare su www.pavimentieparquet.com significa poter contare su un servizio orientato alla massima soddisfazione del cliente. L’azienda offre infatti:

· Campioni gratuiti consegnati in 48/72 ore, per toccare con mano qualità e finiture prima dell’acquisto.

· Consulenza specializzata per supportare i clienti nella scelta del parquet più adatto.

· Servizio di posa su richiesta, affidato a una rete di posatori esperti su tutto il territorio nazionale.

· Garanzia di 25 anni su ogni prodotto, a dimostrazione della qualità dei materiali e della lavorazione.

· Assistenza post-vendita, con ricambi, accessori e soluzioni di manutenzione a disposizione dei clienti.

Showroom a Coriano: un punto di riferimento per il parquet

Per chi desidera un contatto diretto con i materiali e la possibilità di ricevere una consulenza personalizzata, Armony Floor accoglie i visitatori nel proprio showroom di Coriano, in provincia di Rimini. Qui, infine, i clienti hanno l’opportunità di esplorare le diverse collezioni e confrontare le finiture disponibili, ricevendo consigli dai professionisti del settore.