Decadenza Garante Infanzia, opposizioni all'attacco: "La maggioranza diserta la seduta per la seconda volta"

"Grave l’atteggiamento della maggioranza oggi in Commissione nomine, dove per la seconda volta è mancato il numero legale per votare la decadenza del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Giovanni Ravalli", attaccano le opposizioni in Consiglio regionale.

"Forza Italia, Lega e Lista Cirio non si sono presentati alla discussione, mentre Fratelli d’Italia ha abbandonato la seduta al momento del voto. Ravalli, primo escluso di Fratelli d’Italia nel collegio di Torino, è stato nominato nonostante le obiezioni tecniche e il monito della minoranza sulla mancanza di un titolo di studio valido per ricoprire un ruolo così delicato. Il 9 dicembre 2024, in sede di Commissione, la maggioranza ha deciso di ammettere Ravalli alla procedura di nomina nonostante il voto contrario delle minoranze. Quanto emerso a seguito delle verifiche successive alla nomina - compresa una nota del Ministero dell’Università e delle Ricerca - è che il titolo di studio di Ravalli non rientra tra le lauree umanistiche o giuridiche richieste dalla legge", sottolineano Gianna Pentenero (capogruppo Pd), Sarah Disabato (M5S), Alice Ravinale (AVS) e Vittoria Nallo (Stati Uniti d'Europa).