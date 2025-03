Viabilità dissestata in via Rignon

Dopo sei mesi di attesa, riparata la buca di via Rignon. A settembre si era aperta una voragine nel mezzo della strada di Mirafiori. In questo lasso di tempo lo sprofondo era stato transennato e circondato con il nastro rosso e bianco, costringendo le vetture ad uno slalom.

Finalmente oggi è stata ripristinata la viabilità ed il parcheggio per le macchine in via Rignon. Gli operai dell'ufficio tecnico della Circoscrizione 2 hanno provveduto a colmare la buca e sistemare il manto stradale.