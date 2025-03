Rallentamenti al cantiere per portare acqua alla Vaccera

Sperava di portare l’acqua al Colle della Vaccera già nei mesi più siccitosi di quest’anno ma dovrà ancora aspettare. Il Comune di Angrogna fa i conti con i rallentamenti che sta subendo il cantiere iniziato da Acea per realizzare la tubazione che da località Casse salirà ai circa 1.400 m s.l.m. del colle risolvendo un problema che si trascina da una ventina d’anni: “Soprattutto d’estate, quando vengono riaperte le seconde case, la Vaccera rimane senz’acqua. In passato salivano le autobotti dell’Aib da Pinasca per il rifornimento” ricorda il sindaco Gino Giordan.

Nel 2022 però era stata individuata un sorgente in località Casse e per più di un anno Acea ha captato l’acqua per capire se la portata sarebbe stata sufficiente per le esigenze del Colle: “Ora il cantiere è a buon punto perché l’Enel finirà questa settimana di elettrificare le due stazioni di pompaggio ma mancano ancora 100 metri di tubo per completare l’opera” rivela Giordan. I lavori avrebbero dovuto finire a breve ma c’è un’incognita: “Finché non ci sarà il passaggio definitivo della cessione della rete idrica a Smat, non saranno completati gli ultimi 100 metri. Ora la nostra speranza e che tutto sia pronto per la fine dell’anno”. Intanto, in settimana, dalle 8 alle 18,30, il traffico è ancora vietato probabilmente fino a venerdì per il cantiere dell’Enel. “Non c’è una strada alternativa per il Colle se non passando da Pramollo” avverte il sindaco.