Rinnovo patto collaborazione Askatasuna, i Subsonica a fianco della Città: "Si oppone al vento repressivo"

I Subsonica si schierano accanto al Comune di Torino sul rinnovo del patto di collaborazione per il recupero di Askatasuna. Via Instagram la band torinese prende pubblicamente le difese della Città che ieri ha dato il via libera all'accordo, della durata di cinque anni, con il gruppo di cinque cittadini per la riqualificazione dell'immobile di corso Regina 47.