Al Politecnico torna l'appuntamento con le Giornate dell'Orientamento

Per supportare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del percorso universitario, il Politecnico di Torino organizza ogni anno appuntamenti e momenti per approfondire i percorsi di studio e le numerose attività e servizi offerti dall’Ateneo alle aspiranti matricole.

Torna quindi anche quest’anno l’appuntamento con il Salone dell’Orientamento, il 28 e 29 marzo per la presentazione dei 25 Corsi di Laurea di primo livello, presso il complesso delle Aule R in via Borsellino 53, a Torino.

Il 28 marzo alle ore 11 è prevista una presentazione ai media del Salone e delle novità relative ai corsi e all’offerta del Politecnico.

Per info e accrediti: relazioni.media@polito.it

Il 31 marzo e il 1° aprile si potranno invece scoprire i 37 Corsi di Laurea Magistrale, con un evento diffuso che si svolgerà presso tre sedi dell’Ateneo a Torino: le Aule R in via Borsellino, la sede di Mirafiori in corso Settembrini 178, nel cuore del celebre complesso industriale torinese, e il Castello del Valentino in viale Mattioli 39, patrimonio Unesco e sede storica del Politecnico sulle rive del Po e all’interno dello splendido parco del Valentino.

Al Salone ci saranno stand allestiti per presentare i corsi di laurea triennale e magistrale e un ricco programma di incontri tematici e lezioni aperte per far conoscere le specificità di un’offerta formativa che garantisce sbocchi professionali e retribuzioni superiori alla media nazionale: il 96 per cento dei laureati magistrali - percentuale di occupati sul totale delle forze di lavoro – sono occupati a un anno dal titolo e con una retribuzione superiore del 20 per cento rispetto alla media. Inoltre si potrà scoprire un campus internazionale in espansione con quasi 39 mila studenti e studentesse che hanno a disposizione residenze, impianti sportivi, proposte culturali.

Ma il Salone dell’Orientamento non si esaurisce qui: il Salone OFF mette a disposizione delle future matricole un ricco palinsesto di webinar, appuntamenti live ed eventi organizzati dai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale del Politecnico, con la presenza di docenti, studentesse e studenti.