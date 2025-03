Costi delle materie prime, caro energia e dazi in arrivo: il mondo artigiano piemontese ha incontrato l'europarlamentare Fidanza (Fdi)

Proseguono gli incontri di Cna Piemonte con gli europarlamentari eletti sul territorio, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Cna Nazionale per rafforzare il dialogo tra istituzioni europee e mondo produttivo. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sulle difficoltà, le sfide e le priorità che le imprese devono affrontare ogni giorno.

Dopo il confronto del 21 marzo con l’onorevole Gaetano Pedullà (M5S), dedicato alla crisi del settore automotive, oggi è stata la volta di Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.

Ad accoglierlo il fondatore di La Perla di Torino, Sergio Arzilli, che ha aperto le porte dello stabilimento produttivo, permettendo all’europarlamentare di visitare l’azienda e assistere da vicino al processo produttivo che porta alla creazione di uno dei cioccolati più apprezzati del Made in Italy.

Durante l’incontro, sono stati affrontati temi di grande rilevanza e criticità per il comparto produttivo. In particolare, Sergio Arzilli ha sottolineato come l’aumento dei costi delle materie prime abbia raggiunto incrementi superiori al 100%, mettendo a dura prova la sostenibilità delle imprese del settore. Al centro del confronto anche il tema del costo dell’energia: La Perla sta cercando di contenere l’impatto attraverso investimenti in energie rinnovabili e progetti di autoproduzione energetica, scelta strategica per garantire competitività e stabilità.

Non sono mancati inoltre approfondimenti su temi cruciali come i dazi commerciali, la tutela dell’export, la sburocratizzazione e il sostegno al credito, elementi fondamentali per consentire alle nostre PMI di continuare a crescere e competere sui mercati internazionali.

Il Prossimo Appuntamento in Piemonte sarà Venerdì 28 Marzo con l’onorevole Brando Benifei del Partito Democratico.