Alfabetizzazione digitale e servizi per over 65: a Carmagnola un incontro aperto a tutti

Il Comune di Carmagnola ha dato vita a una serie di iniziative per gli over 65, grazie a un finanziamento ottenuto nel 2024 per la promozione dell'invecchiamento attivo. Una fascia della popolazione che, con oltre 6.000 membri, gioca un ruolo fondamentale nel volontariato e nella vita sociale della città.

Questa iniziativa è stata pensata per valorizzare il contributo degli anziani alla comunità, coinvolgendoli in attività che rafforzano i legami tra generazioni e migliorano la loro qualità di vita", afferma il Comune. Tra le attività organizzate, spiccano gli incontri di lettura al Parco Cascina Vigna, a maggio e giugno, dove nonni e nipoti hanno partecipato al progetto "Cari nonni, vi portiamo in biblioteca".

A luglio, i volontari sono stati protagonisti anche del passaggio del Tour de France e del Forum delle Associazioni, evento dedicato alla promozione delle realtà locali. A ottobre, invece, si è tenuta una passeggiata al Parco del Gerbasso, con visita guidata curata dalle GIAV. Durante il periodo natalizio, i volontari sono stati coinvolti nella vigilanza agli eventi e nel servizio navetta gratuito per gli over 65, che ha permesso loro di partecipare alla Fiera del Porro e della Giora e alle visite guidate ai presepi.

Il progetto giunge ora alla sua fase conclusiva con due iniziative di grande valore: un corso gratuito di alfabetizzazione digitale, pensato per gli over 65, con l’obiettivo di fornire loro le competenze per utilizzare smartphone e computer in modo autonomo, e la pubblicazione di un opuscolo informativo che raccoglie tutti i servizi disponibili per la fascia over 65 sul territorio di Carmagnola, con lo scopo di facilitare l'accesso alle risorse e alle opportunità offerte dalla città.



I due interventi finali del progetto saranno presentati al pubblico lunedì 31 marzo alle ore 21, presso il Centro Competenze di Carmagnola, in Viale Garibaldi 27/29. L'incontro, pensato per gli over 65 e le loro famiglie, vedrà la partecipazione dei Facilitatori Digitali del Comune di Carmagnola, che presenteranno i servizi offerti dallo sportello di facilitazione, attivo presso il Comune e il Centro Competenze. Saranno anche illustrate le diverse tipologie di identità digitali e i principali servizi digitali accessibili tramite i portali delle amministrazioni pubbliche.

Il Sindaco Ivana Gaveglio e l’Assessore alle Politiche Sociali Massimiliano Pampaloni hanno sottolineato l'importanza di questo progetto come parte dell'impegno della città verso una comunità che riconosce e valorizza il ruolo attivo degli over 65. "Con questo progetto abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno verso una comunità che riconosce e valorizza il ruolo attivo degli over 65 nella vita sociale e culturale di Carmagnola", dichiarano. Hanno poi aggiunto che è fondamentale offrire strumenti concreti per favorire l’autonomia, l’accesso ai servizi e la partecipazione, in particolare tramite le nuove tecnologie, "che oggi più che mai rappresentano una chiave per restare connessi con il mondo e con la propria città". "L’incontro del 31 marzo sarà un’occasione preziosa per condividere questo percorso e continuare a costruire insieme una città accogliente, inclusiva e attenta alle esigenze di tutte le generazioni".