I cacciatori della Val Pellice premiati a Verona per la cura del territorio

I cacciatori di Angrogna e Luserna San Giovanni sono stati premiati per le loro attività di cura del territorio. Il mese scorso gli associati ad Enalcaccia dei due paesi hanno ricevuto infatti a Verona il riconoscimento della Fondazione Una ‘Paladini del territorio 2024’. La fondazione romana nasce dalla collaborazione tra le principali associazioni venatorie impegnate in iniziative a favore dell’ambiente. “I nostri progetti di ripristino del territorio e pulizia sono stati premiati tra i migliori a livello nazionale” spiega Adriano Odino, presidente del gruppo di cacciatori.

Tra i luoghi di cui si prendono cura c’è la passerella costruita su un un sentiero in Val d’Angrogna e la zona di Grangette in Val Germanasca. Periodicamente inoltre ripuliscono dai rifiuti campi e strade.

L’associazione ha ricevuto da Una 1.000 euro che sono stati investiti in buoni acquisto nei negozi di Luserna San Giovanni: “Ridistribuiamo infatti la cifra attraverso premi che metteremo in palio tra chi parteciperà alle nostre iniziative di pulizia del territorio e recupera dei sentieri. Lo facciamo per invogliare persone nuove a partecipare” annuncia Odino.