L'ex edicola diventa uno sportello legale e per il lavoro. Dai giardini Madre Teresa a piazza Bianco, così la Città rende sicure le periferie

I Giardini Madre Teresa di Aurora, piazza Livio Bianco a Mirafiori, piazza Rebaudengo in Barriera di Milano. Angoli periferici o difficili - spesso saliti agli onori della cronaca per atti vandalici e microcriminalità - che ora diventano protagonisti con "Spazi di Comunità", risposta concreta della Città alla domanda di sicurezza e attenzione che arriva da questi quartieri di Torino.

2mln e 400mila euro di investimenti

Questo pomeriggio da Camera sono stati presentati gli 11 progetti selezionati dal Comune nell'ambito dell’avviso Impatto, finanziata dal PN Metro Plus per un totale di 2 milioni e 400mila euro. L'obiettivo è creare luoghi e occasioni di aggregazione, principalmente in parti della città percepite come poco sicure.