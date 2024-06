E' nato prima l'uovo o... lo zabaione? La risposta arriva da Torino

Da gustare caldo nelle fredde serate invernali, come dolce freddo al cucchiaio nelle stagioni più calde oppure come farcitura di torte, esso affonda - è proprio il caso di dirlo - le proprie radici in un'epoca molto lontana. Vi sono diverse ipotesi riguardo alla sua nascita: secondo alcuni, lo zabaione sarebbe stato inventato nel 1471 ad opera del capitano di ventura Giovan Paolo Baglioni. Accampatosi insieme alle sue truppe nei pressi di Reggio Emilia, le mandò alla ricerca di cibo. Le uniche cose che i suoi uomini trovarono, però, furono uova, zucchero e vino e così, dalla loro unione, nacque lo zabaione. Altre ipotesi, invece, lo indicherebbero nato a Venezia nel XVII secolo, quando era diffusa una bevanda chiamata zabaja, aromatizzata con il vino di Cipro, oppure addirittura a Napoli nel 1450.