Riapre la Coop di Avigliana con una serie di novità: pane fresco, più prodotti e l'angolo di eccellenze locali [VIDEO]

Da domani, giovedì 27 marzo, riaprirà la Coop di Avigliana dopo importanti lavori di ristrutturazione. Una serie di novità e migliorie aspettano i clienti su numerosi aspetti, dalla panetteria di casa Coop alla disposizione dei prodotti e delle casse, passando per il nome del supermercato che da oggi sarà "Superstore".

I primi 30 anni del punto vendita di corso Laghi

Il punto vendita di corso Laghi 84 quest’anno compie trent’anni e segna l’avvio di un percorso di rinnovamento per l’intera galleria commerciale “Le Torri”. La riqualificazione è partita dalla riprogettazione dell’immagine esterna dell’edificio e dal rinnovo del manto di pavimentazione del parcheggio superiore.

Nei prossimi mesi i lavori proseguiranno all’interno del centro commerciale: le attuali scale mobili verranno sostituite con un ascensore panoramico e sarà rifatta la pavimentazione. L’investimento complessivo della Cooperativa è di 3,8 milioni di euro, comprensivo dei lavori di ristrutturazione del punto vendita e della galleria commerciale.

L'angolo "Il Buono del Piemonte"

All'interno del punto vendita, la Panetteria è passata a gestione diretta da parte di Coop, con i panificati prodotti con lievito madre che arrivano direttamente dall'Ipercoop di Beinasco. Sono stati introdotti circa 800 tipi di prodotto aggiuntivi, tra novità e nuovi formati. Di queste nuove referenze, il 75% appartiene alla categoria dei Freschi e Freschissimi.

L'angolo "Il Buono del Piemonte" propone prodotti tipici ed eccellenze gastronomiche della regione, realizzate dai produttori locali che collaborano con Nova Coop, in modo da sostenere le filiere produttive del territorio e offrire prodotti più freschi e locali. Anche la barriera casse è stata ridisegnata, posizionando le casse Fast Lane e Salvatempo in corrispondenza della conclusione dei percorsi di spesa.



In quanto "Superstore", adesso il punto vendita offre anche il servizio Novapoint: la postazione dedicata a soci e clienti per richieste d’informazione, sottoscrizione e assistenza legate a prestito sociale, contratti di luce, gas e telefonia.

La riqualificazione degli spazi è stata occasione per efficientare le prestazioni energetiche del punto vendita, sostituendo tutti i banchi frigo con modelli a più alta efficienza. Gli arredi dismessi sono stati riutilizzati in altri negozi secondo una logica di economia circolare.

Dalle Rive: "Agganciare il presente al futuro"

"Questa ristrutturazione testimonia la nostra propensione ad agganciare il presente con il futuro - ha commentato alla presentazione del punto vendita il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive - Abbiamo voluto fare un negozio più moderno, in linea con le attese dei consumatori, aumentando il livello di servizio, inserendo una forte presenza di prodotti del territorio, aumentando l'assortimento di 800 prodotti e soprattutto adottando le tecnologie rispettose dell'ambiente e in linea con la volontà di consentire ai nostri lavoratori di lavorare in condizioni di miglior sicurezza e agio. La sfida che Coop porta nel mercato è di riuscire a garantire ai consumatori cibo di qualità, di ottimo livello a prezzi giusti. Quindi all'interno di un'offerta nella quale spiccano anche marche tradizionali, la presenza rilevante di prodotti a marchio Coop assume questo connotato".

"La novità di questo punto vendita - ha spiegato Fabio Lischetti, Direttore Vendite di Nova Coop - è soprattutto la panetteria a gestione diretta, dove proponiamo pane prodotto direttamente da noi nell'Ipermercato di Beinasco e portato qua fresco ogni mattina. Una seconda novità è l'angolo dedicato ai prodotti del Piemonte: prodotti locali che vanno dai freschi ai prodotti confezionati ai prodotti di panetteria e pasticceria. Poi un completo rinnovamento di tutte le attrezzature, principalmente i banchi frigo di ultima generazione che rispettano l'ambiente e i consumi. Tutta l'illuminazione a led di ultima generazione e le casse e i banchi serviti sono ottimizzate per un miglior utilizzo ergonomico da parte dei nostri addetti".

Tanti gli eventi in programma

In occasione della riapertura del Superstore Coop sono in programma una serie di piccoli eventi: giovedì 27 marzo, dalle ore 14.00, i clienti verranno accolti dal carretto dei popcorn per un gustoso omaggio; venerdì 28, dalle ore 15.00, sarà presente un illustratore/caricaturista per realizzare ritratti ai presenti; sabato 29 sarà dedicato ai più piccoli con un carretto per offrire degustazioni di zucchero filato, dalle 14.00, e il truccabimbi, in servizio dalle 16.00 alle 18.00.

Infine, sabato 5 aprile sculture di palloncini in galleria, dalle ore 15.00 alle 18.00.