Ceresole Alba: opportunità di gestione per il Girasole Caffè

Ceresole Alba continua a essere un punto di riferimento per automobilisti, camionisti e residenti grazie alla presenza di due strutture che combinano servizi di bar e rifornimento carburante. Con l’aggiunta di un nuovo autolavaggio all’impianto di distribuzione IP già esistente, nasce un’interessante opportunità: la ricerca di un nuovo gestore per il Girasole Caffè, un bar-tavola calda con clientela fidelizzata.

Due Punti di interesse per Bar e Rifornimento

Girasole Caffè S.n.c. – In Cerca di un Nuovo Gestore

Indirizzo: Via Carmagnola, 83 Ceresole d’Alba

Il Girasole Caffè è un locale ben avviato che offre:

Bar e Tavola Calda: Colazioni, pranzi, cocktail e piccoli piatti in un ambiente accogliente.

Colazioni, pranzi, cocktail e piccoli piatti in un ambiente accogliente. Clientela consolidata: Frequentato da residenti e camionisti grazie alla posizione strategica vicino al centro.

Frequentato da residenti e camionisti grazie alla posizione strategica vicino al centro. Ampio dehor estivo, ideale per la bella stagione

Con l’integrazione del nuovo autolavaggio presso il distributore IP, il flusso di clienti nell’area è destinato ad aumentare, rendendo il Girasole Caffè ancora più strategico per il servizio di ristorazione. Per questo motivo, si cerca un nuovo responsabile per il bar, offrendo un’attività già avviata con una base di clienti affezionati.

Opportunità di Gestione: per chi vuole gestire un bar di successo

Con l’aggiunta del nuovo autolavaggio, il Girasole Caffè cerca un nuovo gestore pronto a proseguire l’attività con una clientela già fidelizzata.

Cosa offre questa opportunità?

Bar-tavola calda avviato , con forte affluenza di clienti abituali e lavoratori di passaggio.

, con forte affluenza di clienti abituali e lavoratori di passaggio. Posizione strategica , vicino al centro e lungo una strada di grande transito.

, vicino al centro e lungo una strada di grande transito. Ampio dehor estivo, perfetto per incrementare il servizio nei mesi più caldi.

Un aspetto che rende questa opportunità ancora più interessante è la garanzia di continuità: Monica e Margherita continueranno a gestire il distributore e il nuovo autolavaggio adiacenti al bar. Questo assicura un punto di riferimento stabile per i nuovi gestori, facilitando il passaggio di clienti tra le diverse attività e creando sinergie vantaggiose.

Per informazioni e candidature

Telefono: 0172 575219

0172 575219 Cell +39 329 276 1141

+39 329 276 1141 WhatsApp: +39 329 276 1141

+39 329 276 1141 Email girasolecaffe20@gmail.com

Facebook: Girasole Caffè

Un’occasione unica per chi sogna di gestire un bar con clientela consolidata e in una zona in crescita!