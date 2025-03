Servizio ferroviario Torino-Bardonecchia, dopo i disagi arrivano i lavori di potenziamento

La Regione Piemonte ben comprende le ragioni che hanno portato ad organizzare l’iniziativa “I Sindaci in treno per il treno”, in programma domani sulla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia. I disagi vissuti negli ultimi mesi da pendolari, studenti e cittadini sono stati reali e significativi, e proprio per questo Regione, Rfi, Trenitalia e Comuni lavorano nella stessa direzione: garantire un servizio ferroviario più efficiente, sicuro e affidabile.

Nel caso specifico, Rfi ha sfruttato la chiusura della galleria del Frejus per concentrare su questa tratta una serie di interventi infrastrutturali fondamentali, evitando che venissero diluiti nel tempo con un impatto ancora maggiore per gli utenti. In questi mesi, infatti, sono stati eseguiti lavori strategici come il potenziamento dell’armamento ferroviario in diversi punti critici della tratta, altri interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria nelle gallerie Serre La Voute ed Exilles, l’adeguamento delle infrastrutture per migliorare la regolarità del servizio.

Questi lavori hanno inevitabilmente comportato rallentamenti e soppressioni temporanee; i dati delle ultime settimane mostrano, però, un recupero significativo della performance di livello di affidabilità della linea che ha raggiunto nuovamente il 93% dí puntualità entro i 5 minuti.