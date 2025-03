Innovazione e sostenibilità: Iveco bus protagonista al meeting Uitp di Torino

Iveco bus ha preso parte al 118° Meeting del Bus Commitee di Uitp ospitato da Gtt e Asstra, appuntamento durante il quale innovazione e transizione energetica sono stati al centro delle discussioni tra le principali aziende di trasporto pubblico locale. Un confronto interdisciplinare essenziale per affrontare gli aspetti tecnici derivanti dalle evoluzioni tecnologiche che stanno interessando la mobilità, con particolare attenzione all’ibridazione dei veicoli, all’estensione delle reti elettriche e all’importanza dei dati per la gestione e l’innovazione del trasporto pubblico locale.

Le giornate di lavoro hanno incluso sessioni tecniche organizzate presso l’Industrial Village di Torino e l’ePowertrain Plant di Fpt Industrial per presentare le tecnologie chiave per la transizione energetica del trasporto pubblico.

All’iniziativa, ha preso parte anche la concessionaria Iveco Orecchia. In occasione dell’evento, Andrea Gibelli, presidente di Asstra, ha commentato: “L’ibridazione dei veicoli e l’espansione dell’ecosistema elettrico, supportata da una crescente uniformità delle reti infrastrutturali, favoriscono una nuova visione e una politica innovativa nella gestione dei tradizionali sistemi di trasporto, in cui la disponibilità dei dati assume un ruolo sempre più centrale. Ci troviamo in una fase di grande trasformazione, in cui le aziende di trasporto pubblico sono le protagoniste di sfide tecnologiche entusiasmanti, in grado di generare un indotto economicamente significativo e di alimentare una crescente domanda di personale altamente formato e specializzato”.

Serena Lancione, Ad del Gruppo Torinese Trasporti e vicepresidente di Asstra, ha affermato: “Torino, con il convegno Uitp, è l'epicentro di una rivoluzione della mobilità urbana che Gtt sta guidando con determinazione, non solo in Italia, ma in Europa. Stiamo scolpendo il futuro delle nostre città, grazie agli investimenti Pnrr. La nostra strategia è chiara: efficienza e coerenza, garantite da un'unica gara per autobus e infrastrutture per un approccio olistico e integrato”.

Giorgio Zino, Europe Sales Operations Director Iveco bus, ha dichiarato: “Ospitare un evento di tale prestigio per il trasporto pubblico è un onore per noi di Iveco bus, che ci confermiamo leader di settore con un’offerta di prodotti e servizi pensati per garantire il massimo dell’efficienza sotto il profilo ambientale e sociale. Un esempio è dato dalla sinergia vincente con un partner lungimirante come Gtt, al nostro fianco nel percorso di decarbonizzazione della città di Torino e nell’implementazione infrastrutturale di un ecosistema elettrico puntuale e produttivo. Siamo lieti di continuare a guidare la strada del cambiamento del presente e del futuro di una mobilità sempre più sostenibile”.

Giovanni Crepaldi, Sales & Marketing vice president di Fpt Industrial, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere al fianco di Iveco bus in questo evento e di contribuire con la nostra gamma di motori a combustione interna e di soluzioni elettriche all’evoluzione della mobilità, alimentata da fattori come innovazione, efficienza e sostenibilità. I nostri sistemi di propulsione garantiscono ai mezzi Iveco bus prestazioni, durata e affidabilità, elementi fondamentali per vincere le sfide quotidiane di ogni veicolo lungo il suo percorso”.

Questo appuntamento di livello internazionale riconosce la grande trasformazione in corso in GttTorino e in tutte le aziende di trasporto associate Asstra, che traducono gli investimenti Pnrr degli enti in opere concrete per le città e servizi per le persone.