L'aggiornamento Pectra di Ethereum entra nella fase finale di test: ETH salirà di prezzo?

L'attesissimo upgrade di Pectra di Ethereum ha fatto un importante passo avanti con il suo test finale, avvenuto in diretta sulla rete di test Hoodi. Questo evento segna una fase importante, prima che l'upgrade venga lanciato ufficialmente sulla mainnet di Ethereum.

Se tutto va bene, gli sviluppatori prevedono che Pectra sarà live nei prossimi 30 giorni: adesso gli esperti pensano che, in conseguenza a questo aggiornamento, il prezzo di ETH subirà un'impennata.

Il progetto della prima blockchain L2 di Solana, Solaxy, intanto vola a $28 milioni, pronto a spingere in alto la L1, da sempre in competizione con quella di Ethereum.

L'aggiornamento Pectra di Ethereum entra nella fase finale di test

La testnet Hoodi è l'ultima delle tre reti di test a eseguire l'aggiornamento Pectra. I primi due test, su Holesky e Sepolia, hanno incontrato problemi tecnici, rendendo questo evento finale cruciale per una buona riuscita.

Nel frattempo, gli sviluppatori di Ethereum hanno creato Hoodi per garantire che tutti i bug venissero risolti e che la rete di Ethereum funzionasse senza problemi prima del lancio ufficiale dell'aggiornamento. Pectra ha lo scopo di migliorare l'esperienza utente di Ethereum, introducendo la funzionalità di smart contract nei wallet.

Per questa ragione gli utenti potranno pagare le commissioni di transazione utilizzando criptovalute diverse da ETH, rendendo perciò le transazioni più flessibili e intuitive. Le testnet come Hoodi fungono da campi di prova per i principali aggiornamenti della blockchain.

Gli sviluppatori le usano per verificare la presenza di bug e prevenire eventuali problemi prima di lanciare nuovi aggiornamenti sulla rete principale di Ethereum. Se il test Hoodi avrà esito positivo, Pectra verrà monitorato attentamente per 30 giorni prima del lancio ufficiale.

Ethereum: dove arriverà il valore di ETH in seguito al lancio di Pectra

L'aggiornamento della rete sta guadagnando attenzione tra gli investitori, ma anche il prezzo di Ethereum sta facendo parlare di sé, visto che, la scorsa settimana, ETH è rimbalzato di quasi il 7% dal livello di supporto di $ 1.861 e attualmente viene scambiato sopra i $2.000.

Se riesce a mantenere questo slancio, Ethereum potrebbe puntare al picco del 7 marzo di $ 2.258, ma, perché ciò accada, il Relative Strength Index (RSI) deve superare 39 e attraversare il livello neutro di 50.

Un ulteriore sentiment di mercato sta mostrando segnali di miglioramento, con il rapporto long/short di Ethereum che ha raggiunto 1,2287, indicando che le posizioni long stanno superando quelle short del 55%. Ciò segnala inoltre un forte interesse all'acquisto, che potrebbe aiutare Ethereum a mantenere la sua traiettoria ascendente.

Nel frattempo la prevendita di Solaxy, che vuole costruire la prima blockchain L2 di Solana, rivale di Ethereum, ha raccolto oltre $28 milioni in una delle migliori ICO del 2025.

La prevendita di Solaxy raggiunge $28 milioni: è la migliore del 2025?

Solaxy, la prima blockchain Layer 2 di Solana, sta avendo un grande successo nel settore delle criptovalute: ha infatti raccolto oltre $28 milioni in prevendita, dimostrando di poter diventare un attore chiave nella risoluzione di alcune delle più grandi sfide di Solana.

Offrendo soluzioni innovative su Solana per migliorare la scalabilità, la congestione e l'efficienza delle transazioni, Solaxy sta ridefinendo ciò che è possibile nella tecnologia blockchain.

Solana è una blockchain ad alte prestazioni, rinomata per le sue velocità di transazione fulminee e i costi bassi. Tuttavia, la rete Solana ha utilizzato solo una piccola percentuale della sua capacità massima teorica di 65.000 TPS.

Le prestazioni di Solana sono limitate a causa di blocchi di scalabilità e le prestazioni sono vincolate durante i periodi di traffico elevato, il che porta a tempi di inattività della rete. A questo scopo arriva Solaxy, che è stato progettato per affrontare queste limitazioni.

Innanzitutto, Solaxy si occupa dell'elaborazione off-chain, scaricando le transazioni sulla rete L2, riducendo il carico di dati sulla rete L1 di Solana e portando a transazioni velocissime e fluide. Gestendo le transazioni off-chain, Solaxy elimina anche i tempi di inattività, garantendo un servizio ininterrotto durante i picchi di rete.

Migliora inoltre ulteriormente la scalabilità tramite il bundling delle transazioni, che le raggruppa insieme per un'elaborazione più efficiente. Con la sua infrastruttura modulare, Solaxy consente agli sviluppatori di progettare dApp personalizzate e ottimizzare le loro prestazioni.

Grazie a queste innovazioni Solana sarà meglio attrezzata per gestire la crescente domanda nei settori DeFi, gaming e NFT. Un'altra caratteristica importante di Solaxy è che offre interoperabilità multi-chain, combinando i vantaggi di Solana ed Ethereum.

Pertanto, la visione di Solaxy si estende oltre il miglioramento di Solana, in quanto punta a connettere gli ecosistemi blockchain. Solaxy sfrutta la liquidità e la sicurezza di Ethereum mantenendo i vantaggi prestazionali di Solana: questo approccio a doppia catena espande la portata di Solaxy, consentendo a sviluppatori e investitori di beneficiare del meglio di entrambi gli ecosistemi.

Gli investitori in SOLX possono beneficiare del meccanismo di staking, con un APY superiore al 140%: con lo staking di $SOLX, gli investitori non solo guadagnano reddito passivo, ma contribuiscono anche a ridurre l'offerta circolante, il che supporta la stabilità dei prezzi.

I token $SOLX possono essere acquistati tramite il sito web ufficiale di prevendita di Solaxy e inoltre, Best Wallet, un importante crypto wallet non-custodial, presenta $SOLX nella sua sezione "Upcoming Tokens", rendendo facile per gli investitori alle prime armi proteggere e monitorare i propri investimenti.

I pagamenti accettati sono in ETH, BNB, USDT ma si può utilizzare persino la carta di credito, garantendo così l'accessibilità per tutti i tipi di investitori. Il token sembra essere pronto per un’esplosione con il listing: c’è chi parla di un ritorno da 50x in su.

