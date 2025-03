Stellantis financial services, nessun passo indietro: confermati i due licenziamenti. Filcams: "Pronti a ogni azione sindacale"

E' arrivata anche la solidarietà di tutte le altre sigle sindacali degli enti centrali, ma non c'è stato nessun passo indietro sulla vicenda dei due lavoratori licenziati da Stellantis Financial Services: una questione che già nei giorni scorsi aveva visto le proteste dei dipendenti e addirittura uno sciopero di 4 ore con due ore di presidio davanti all'ingresso di via Plava, a Mirafiori.



"Precedente pericoloso"

"E' un pericoloso precedente per saggiare la risposta sindacale a fronte delle ulteriori ristrutturazioni di quel comparto lavorativo", scrivono le sigle di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf. "Un pericoloso precedente che riguarda tutti i lavoratori di Stellantis che in una profonda fase di ristrutturazione può esser usato in qualsiasi area per licenziare lavoratori con il pretesto della non ricollocabilità".



Preoccupazione che viene ribadita anche dalle rappresentanze che nei giorni scorsi hanno organizzato la protesta: "L'azienda non ha ritirato i licenziamenti dei due dipendenti - dice Maria Rosa Zungrone, rsu di Cgil Filcams -. Abbiamo ricevuto solidarietà da tutte le rappresentanze sindacali, ma l'azienda ad oggi non ha smentito che si tratta di un inizio di politica dei licenziamenti, quindi stiamo aspettando di vedere cosa succederà e saremo pronti ad ogni azione sindacale per eventualmente contrastarla. Nelle attività terziarizzate ci sono anche lavoratori assunti con categoria protetta".



Tre consigli ai colleghi

Insieme ai colleghi di Cisl Fisascat, inoltre, è stato diffuso un volantino con alcuni consigli per i lavoratori: "Non aderire a richieste di straordinario, per rispetto di chi ha fatto sciopero per tutti, ricevendo un danno economico, e per rispetto a due colleghi che da oggi saranno senza un lavoro. Se davvero c’è tanto lavoro è fondamentale che tengano le persone a lavorare, senza licenziamenti". E ancora: "Per i colleghi che svolgono attività in parte terziarizzate o in parte automatizzate, inserire nella scheda Talent development la disponibilità al cambio mansione ed ad un colloquio con le risorse umane". E infine: "Per i lavoratori fragili che lavorano in uffici con attività in parte terziarizzate, oltre a rendersi disponibili al cambio mansione, inviare una mail all’ufficio personale, chiedendo maggiore formazione per un utilizzo idoneo in altra mansione in azienda".