Prima riunione sindacale di Thomas Schael con le Organizzazioni Sindacali delle professioni tecniche e amministrative

Si è tenuta la prima riunione sindacale della Città della Salute e della Scienza di Torino (CDSS), convocata dal Commissario Thomas Schael e dal Direttore amministrativo Giampaolo Grippa. Si è trattato del tavolo della Dirigenza PTA (Professioni tecniche e amministrative). Le due parti hanno presentato le loro esperienze e le loro idee. Schael ha ascoltato le posizioni dei rappresentanti sindacali.



Si è passati dal discutere sui problemi dell'attuale Azienda al futuro Parco della Salute. Temi che dovranno essere affrontati nei prossimi cinque anni. Il primo tema che verrà discusso sarà quello del rinnovo dei contratti integrativi. C'è stata condivisione di intenti e la promessa della massima collaborazione e del dialogo aperto nel rispetto delle parti, nell'ottica di affrontare un percorso condiviso per il miglior futuro possibile della CDSS e dei suoi dipendenti per poterli mettere nelle migliori condizioni possibili per offrire una sanità di eccellenza che ha da sempre contraddistinto la CDSS come Dea di terza livello.



Sono già stati convocati ad inizio aprile, alla presenza del nuovo Direttore sanitario Flavia Pirola, anche i tavoli del comparto e della Dirigenza medica. Il Commissario ha apprezzato l'apertura delle Organizzazioni sindacali per un confronto costruttivo per il trasferimento nel nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione. I tavoli tecnici dell'area PTA sono stati delegati dal Commissario al Direttore amministrativo Giampaolo Grippa.