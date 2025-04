L'ex Dazio come casa per le associazioni, Favaro: "Ma prima bisogna ristrutturarlo"

L'ex Dazio di piazza Bengasi potrebbe rinascere come casa per le associazioni: a chiarirlo la vicesindaca Michela Favaro, rispondendo ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Situato in piazza Bengasi, in passato la struttura era utilizzato come rifugio da senzatetto e spacciatori.

Firrao (Torino Bellissima): "Diventi presidio delle forze dell'ordine"

Nel 2022 il fabbricato è stato oggetto di lavori di riqualificazione terminati nel 2023, ma da allora è stato nuovamente vandalizzato ed i muri coperti da scritte. "Sono oltre 1.500 i cittadini - ha spiegato Firrao in aula - che hanno firmato una petizione per chiedere che l’ex Dazio diventi un presidio delle forze dell’ordine, segno evidente di una forte richiesta di sicurezza in zona".

Servono interventi di ristrutturazione