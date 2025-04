Variante Torino-Orbassano: l'Unione Montana Valle Susa critica la priorità data all’opera

"È davvero questa la priorità per un territorio che, da anni, deve fare i conti con una rete del trasporto pubblico insufficiente? A 13 anni dall’approvazione del progetto preliminare, nella totale assenza di sicurezza in merito ai finanziamenti per la realizzazione del tunnel di base, della tratta nazionale francese e della Bussoleno-Avigliana, l’Unione Montana Valle Susa ritiene anacronistico e pericoloso dare priorità a un’opera che rischia di devastare un’intera area - quella della collina morenica - che deve invece essere protetta da un punto di vista ambientale