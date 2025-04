Vacanze all’insegna del sogno americano, si può realizzare con tutta la famiglia a seguito?

L’idea di poter afferrare, seppur in poco tempo, tutto ciò che da sempre si vede in TV, calcando vie, abitudini, terre, sentendosi quasi parte di un film, è una sensazione talmente impagabile da portare molti turisti italiani a preferire una vacanza negli States, piuttosto che in tantissimi altri posti.

Sfrecciare in auto, tra le distese aride che circondano la Route 66, stile “Thelma e Louise”, o calcare le strade di New York, con un bicchiere di caffè americano bollente in mano, fermandosi a osservare il vapore che esce dai tombini, piuttosto che un agente in pausa pranzo, intento a mangiare il suo hot dog, all’angolo tra la 47esima e la 23esima, non ha prezzo.

Molti sono cresciuti con l’idea che gli Stati Uniti siano la terra delle libertà, quella in cui, nei limiti di legge, tutto sia consentito, senza giudizio alcuno, né riserve. Chi ha davvero voglia di staccare per una vacanza caratterizzata da questo senso di leggerezza e realizzazione, punta senz’altro agli Stati Uniti.

La vera questione, però, riguarda la compagnia con cui affrontare questa avventura, lo si può fare da single, con gli amici, col proprio compagno, ma quando a seguito c’è la famiglia, si può ancora assaporare fino in fondo questo senso di libertà e realizzazione americana?

La risposta è insita proprio in questa idea di America come terra di possibilità, ce n’è per tutti.

Dalle spiagge soleggiate della Florida alle meraviglie naturali dei parchi nazionali, le mete imperdibili per chi desidera esplorare l'America in famiglia sono davvero numerose.

La Florida e in particolare la zona di Orlando, è universalmente riconosciuta come la capitale mondiale dei parchi a tema. Con il celebre Walt Disney World Resort, che include Magic Kingdom e Epcot, e gli Universal Studios Florida, le famiglie possono immergersi in mondi fantastici e vivere esperienze indimenticabili.

Si può optare anche per una vacanza all’insegna della natura, puntando verso Canyon, Valli e Parchi naturali.

Il Parco Nazionale di Yellowstone, ad esempio, rappresenta una meta d'eccellenza. Con i suoi geyser spettacolari, come Old Faithful, sorgenti termali colorate e una fauna variegata che include bisonti, orsi e alci, il parco offre un'esperienza educativa e avventurosa, al tempo stesso.

Per toccare con mano, invece, la storia più antica degli Stati Uniti, si potrebbe progettare un tour tra Philadelphia e Washington. La prima ha visto nascere la democrazia statunitense con la firma della Costituzione. A Washington, si possono visitare monumenti iconici, come il Lincoln Memorial, il Campidoglio e la Casa Bianca, oltre a musei di fama mondiale come lo Smithsonian Institution.

Chi predilige il relax e il mare, può viverlo anche con tutta la famiglia, a San Diego, ad esempio, che combina il fascino delle spiagge californiane con una vasta gamma di attrazioni adatte alle famiglie. Uno tra tutti, il San Diego Zoo, situato nel Balboa Park, ospita migliaia di animali ed è considerato uno dei migliori al mondo.

In una vacanza negli States, seppur con tutta la famiglia a seguito, non si può escludere anche una puntatina a New York, che offre infinite possibilità di intrattenimento per le famiglie. Dalla Statua della Libertà a Central Park, passando per il Museo Americano di Storia Naturale e il Children's Museum of Manhattan, la città propone attività che soddisfano ogni interesse. Gli spettacoli di Broadway, i mercati alimentari e le diverse culture rappresentate nei vari quartieri aggiungono ulteriore fascino a una visita in famiglia.

Va da sé che con una scelta così ampia, gli Stati Uniti siano perfetti per i gusti di tutta la famiglia.

Ciò che conta davvero, quando si organizza una trasferta familiare in una destinazione così distante, riguarda la protezione di tutta la famiglia.

Quando si viaggia con i bambini a seguito, è importante garantire loro protezione da qualsiasi evenienza. Che si tratti di un semplice raffreddore, preso a causa delle grandi escursioni termiche che spesso caratterizzano il Paese, un infortunio, lo smarrimento accidentale dei documenti, è necessario prevenire e assicurarsi un’assistenza valida a distanza.

Questo vale soprattutto in un territorio come gli Stati Uniti, dove il sistema sanitario è molto dispendioso e si rende necessaria, tanto per i residenti quanto per i turisti, accendere una polizza dedicata.

Imaway, affermato player nel comparto assicurativo, ha predisposto un’apposita assicurazione viaggio USA che include coperture sanitarie molto elevate proprio a quei viaggiatori che scelgono gli Stati Uniti come propria meta turistica.

La polizza USA di Imawa assicura infatti assistenza tecnica e medica 24 ore su 24, per 7 giorni a settimana, in caso di imprevisti, dalla febbre improvvisa di un bambino a un infortunio nei parchi a tema, abbattendo drasticamente i costi di un eventuale intervento medico e sollevando così la famiglia da esborsi di denaro molto alti. Basterà semplicemente rivolgersi ai numeri di emergenza della compagnia per ricevere supporto in lingua italiana ed essere guidati nelle procedure d’intervento locali.

Viaggiare in America con la famiglia a seguito, dunque, è assolutamente fattibile, a patto che lo si faccia con le giuste precauzioni e accortezze.