"Nina's Radio Night" in scena al Teatro Bellarte, poi al via i lavori di ingrandimento

Suono, libertà, voce contro la dittatura dell’immagine. Per la stagione Almeno noi nell’universo di Fertili Terreni Teatro, il Teatro Bellarte ospita le Nina’s Drag Queens con lo spettacolo Nina’s Radio Night, prodotto da Aparte Società Cooperativa. Lo spettacolo, con Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Lorenzo Piccolo e Ulisse Romanò, va in scena dal 4 al 6 aprile.

Nina's Radio Night è l’ultimo appuntamento di stagione del Teatro Bellarte, prima dei lavori di ingrandimento e ristrutturazione che interesseranno tutto lo spazio: domenica 6 aprile (ore 17.30) ci sarà un brindisi all’inizio dei lavori e, dopo lo spettacolo, si continuerà a festeggiare con il Nina’s Drag Queens live-set.

In un futuro dove la radio è bandita e l’immagine domina, le Nina’s Drag Queens danno voce alla resistenza con Nina’s Radio Night: uno show travestito da trasmissione clandestina, tra memorie sonore, teatro e fantasia. Un viaggio in bianco e nero tra capolavori dimenticati, comicità e poesia, per celebrare la libertà dell’immaginazione.



NINA'S RADIO NIGHT

Teatro Bellarte, via Ludovico Bellardi 116, Venerdì 4 aprile ore 21, Sabato 5 e Domenica 6 aprile ore 19, web www.fertiliterreniteatro.com