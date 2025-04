San Salvario Emporium: artigianato, musica e giochi in piazza Madama Cristina

Domenica 6 aprile, dalle 11 alle 20, piazza Madama Cristina si anima con San Salvario Emporium, un evento primaverile tra artigianato, musica e giochi per tutte le età.

La giornata sarà l'occasione per esplorare il quartiere con la passeggiata letteraria di libri selvatici e immergersi nei giochi di ruolo di Play Ethic. Inoltre, i cittadini potranno partecipare ai workshop organizzati da Made in Sansa. Non mancherà la musica: nel pomeriggio, infatti, si esibiranno i busker.