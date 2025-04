Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo interrompe a Pesaro il suo cammino verso l’Europa

La Wash4green Pinerolo non ripete le prestazioni convincenti contro Busto Arsizio e il suo cammino nelle qualificazioni alla terza coppa europea, la Challenge Cup, si spegne a Pesaro. La Megabox Ond. Savio Vallefoglia piega le ‘pinelle’ 3-0 e si guadagna la finale di sabato contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Primo set

Pinerolo concede qualcosa di troppo a Vallefoglia e rincorre per buona parte del primo set. Le padrone di casa guadagnano più volte anche il +5, ma nella seconda metà del set sembra arrivare la svolta: un’invasione da seconda linea di Bici regala il 16-16. La Wash4green però sciupa subito il pareggio, finendo sotto 19-16, con un errore in ricezione di Sylves. Marchiaro cambia la diagonale e Cambi e Smarzek rimettono la situazione in pari, grazie anche all’imprecisione di Lee: 21-21.

Anche stavolta la parità dura poco. Vallefoglia mette in fila tre punti e si guadagna tre set point. Sfumato il primo, Avenia, appena tornata in campo, piazza il servizio in rete: 25-22.

Secondo set

Il secondo parziale ricalca il primo. Vallefoglia prende il largo subito (6-2, per un’invasione di Avenia). Il vantaggio sale e arriva a +6, con un errore in ricezione di D’Odorico (10-4). Pinerolo prova a rifarsi sotto, ma non riesce nell’aggancio e le marchigiane prendono il largo, arrivando sino al +10 (23-13). Un’invasione, proprio di D’Odorico, regala il 25-14 finale.

Terzo set

Le marchigiane continuano la loro marcia verso la vittoria e le pinerolesi non riescono a disturbarle. La costanza a muro e in attacco delle padrone di casa le porta sul +7 con Weitzel (16-9). Il vantaggio sale ancora prima e si arriva al +11 (21-10). Il muro di Candi consegna alle sue compagne 13 match point (24-11). Chiude la pratica Bici con il colpo del 25-12.