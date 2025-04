Grugliasco a 6 zampe: sempre dalla parte degli animali

Grugliasco a 6 zampe. Si chiama così l'iniziativa, patrocinata dal Comune di Grugliasco e organizzate dall'associazione Città Futura e Soul dog Therapy, per informare gratuitamente i cittadini sul tema dei cani. Serate di informazione e cultura cinofila presso la sede dell'associazione Città Futura in via Scoffone 11 a Grugliasco, alle 20,45.

Si prosegue ad aprile il 3 con “Arriva un cucciolo a casa” e il 17 “Vita in città”. A maggio l'8 con “Aree cani, istruzioni per l'uso”, il 15 con “Vorrei prendere un cane” e il 29 con “Il gioco e la vita quotidiana”.

Le serate non prevedono la presenza dei cani. Si prega di dare la propria adesione:

3315897850 souldogtherapy@gmail.com

3406994847 cfuturagrugliasco@gmail.com