Festa al Rebaudengo per i primi 30 anni dell'associazione Marchesa

L'associazione Marchesa festeggia 30 anni di attività, sottolineando il suo impatto positivo nella Circoscrizione 6 attraverso iniziative culturali, progetti di inclusione e promozione della salute.

L'appuntamento è per il prossimo 13 maggio 2025, in via Pertengo 10, a partire dalle 8.30.

Programma della giornata:

- Accoglienza e distribuzione gadget

- Presentazione dell'evento, con la storia dell'associazione raccontata in rima

- Saluti istituzionali con l'assessora alle Periferie Carlotta Salerno e il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto

- "Il libro va in periferia" - Incontro con l'autrice Flavia Cavalero, che presenterà il suo libro "Consumatori consapevoli e competenti", intervistata dalla giornalista Paola Gatti

- Spettacolo teatrale "In Barriera c'è vita!", in collaborazione con il Teatro Carillon e il gruppo Narrazione contro Narrazione del Coordinamento ABC

- Chiusura con rinfresco a buffet

Per informazioni: Bruna Matta - 338.3402831.