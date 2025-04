Barriera di Milano accoglie un bosco multifunzionale: "Sarà una fattoria didattica rivolta ai più piccoli"

Nel cuore di Barriera di Milano è in arrivo un bosco multifunzionale con una fattoria didattica, che tra animali e piante vuole diventare un punto di riferimento per l'educazione ambientale e il coinvolgimento del quartiere. Sarà uno spazio rivolto principalmente ai più piccoli, specialmente ai bambini delle scuole elementari e dei nidi.

Il progetto si svilupperà nell'area verde compresa tra via Petrella e via Leoncavallo, un terreno che ha recentemente cambiato gestione grazie all’accordo tra l'associazione sportiva Centrocampo e l'associazione Re.Te, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi verdi e promuovere attività educative.

Il coinvolgimento delle associazioni

L'iniziativa non solo coinvolgerà l’associazione sportiva Centrocampo, ma si estenderà anche alle scuole della zona, tra cui l'Istituto Angelitta di Anzio e il nido Camilla Ravera. Per garantire un'inclusione ancora maggiore, saranno previste anche attività con il centro di neuropsichiatria infantile di via Tamagno, integrando diverse realtà sociali ed educative.

I lavori sono iniziati a gennaio e si concluderanno nel 2027. Attualmente, si sta lavorando sulla manutenzione dell’area, per capire quali interventi di potatura, demolizione o riqualifica debbano essere effettuati. La fase successiva vedrà la realizzazione del boschetto e, grazie a finanziamenti aggiuntivi, saranno costruite altre strutture, tra cui un apiario, un piccolo pollaio, e camminamenti per facilitare l'accesso alle diverse aree.

La delibera che ha sancito il passaggio di proprietà del terreno, da parte della società sportiva Centrocampo all’associazione Re.Te, è stata dunque motivata dalla necessità di recuperare un'area altrimenti inutilizzata. Simone Volpi, vicepresidente dell'ASD Centrocampo, ha spiegato: "Abbiamo scelto di cedere la gestione del terreno perché questa collaborazione rappresenta un grande valore per la comunità locale. Questo progetto porterà un beneficio concreto alla zona".

"Il finanziamento della Compagnia di San Paolo ci consente di riqualificare un’area che, altrimenti, sarebbe rimasta in stato di abbandono – ha spiegato il referente dell'associazione Re.Te, Giuseppe De Plano – Vogliamo creare un ambiente didattico inclusivo, rendendo il verde accessibile a tutti, puntando a realizzare un giardino esperienziale per i bambini. L’obiettivo sarà quello di farli immergere in un ambiente che simuli una fattoria, con animali e vegetazione, per attività coinvolgenti e formative".

Sostegno dalla Circoscrizione 6

Il progetto ha ricevuto un ampio sostegno da parte dei consiglieri della Circoscrizione 6, che hanno accolto con entusiasmo la delibera di passaggio di proprietà. "Finalmente riqualifichiamo un'area che era ormai degradata e abbandonata" ha dichiarato Giulia Zaccaro, coordinatrice al verde della Circoscrizione 6.

"Il passaggio di proprietà è stato fondamentale per unire il funzionale all'educativo – ha aggiunto Zaccaro – Grazie a questa area, la Circoscrizione potrà arricchirsi con una fattoria didattica che contribuirà alla valorizzazione della zona. Con questo progetto, il nostro territorio avanza verso una visione più inclusiva e sociale".

"Re.Te è da anni una realtà che lavora a stretto contatto con il territorio – ha commentato la capogruppo del PD, Isabella Martelli – Il lavoro che ha preceduto la realizzazione di questo progetto è stato enorme, e la Città ha finalmente accolto un’altra bella iniziativa. Mi piace soprattutto l’idea di condividere uno spazio tra diverse realtà del quartiere, perché unendo le forze, oltre a fornire un servizio aggiuntivo, si riqualifica un’area degradata".