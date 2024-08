Per Parella un'estate “a metà”: la piscina Franzoj non riaprirà entro la fine della stagione

Notizie non positive per i residenti nel quartiere Parella appassionati di nuoto o che vogliono trovare un po' di refrigerio e relax ad agosto: la piscina Franzoj di strada Antica di Collegno, infatti, non riaprirà più per la stagione estiva. L'annuncio è apparso sul sito della Circoscrizione 4 di Torino.

I lavori

L'impianto è attualmente chiuso per lavori, che però non verranno ultimati in tempo per consentire ai cittadini di usufruire della piscina nelle prossime settimane: “La conclusione – si legge – è prevista entro il mese di settembre e, dopo aver espletato tutte le necessarie formalità tecniche ed amministrative, si confida di riaprire l'impianto per la stagione invernale 2024/2025”.

L'alternativa

In zona resta comunque disponibile la piscina Pellerina estiva in corso Appio Claudio 110, aperta 7 giorni su 7 con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 19.30, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19; qui si possono trovare anche un'ampia zona ludica, aree relax con idromassaggio e giochi d'acqua, scivoli per adulti e bambini, una vasca per l'acquaticità e ampi spazi verdi.