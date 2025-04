Pinerolo: quando l’app guida agli sconti e vince School Startup

I protagonisti della finale di School of Startup

Un’app che guida negli acquisti, dove ci sono prezzi scontati su prodotti in linea con le proprie esigenze. È il senso dell’idea ‘Scontissimi’ che ha vinto l’ultima edizione della School of Startup. La manifestazione ha coinvolto 102 giovani delle scuole superiori pinerolesi (Buniva, Porro, Prever, Curie e Porporato), su 250 candidature. Divisi in 17 gruppi, sabato 5, sul palco del Teatro Sociale hanno presentato le loro idee di attività imprenditoriale di fronte a una platea piena.

Il progetto è stato promosso dalle associazioni Yepp e Fawlts ed è durato sette mesi. Diversi sono stati i collaboratori: Oscar Cauda ha definito l’idea, mentre Iacopo Livia e Gabriele Fenoglio l’hanno finalizzata e Irene Dri, Federico D’Albenzio e Chiara Capotondi l’hanno presentata; Stefano Richaud si è occupato di Business Modelling e Alberto Bertello della Gestione e la Pianificazione Finanziaria.

Le proposte sono state numerose c’è chi ha pensato all’orientamento scolastico e lavorativo, chi al sostegno psicologico anonimo e gratuito, chi a favorire la ricerca di lavoro oppure realizzare una serra domotizzata. Nella votazione del progetto vincente sono stati coinvolti i tutor (40%), il pubblico (20%) e una giuria (40%). A comporla persone che a vario titolo sono attive nel mondo della formazione e dell’innovazione: Lia Bianco, Gloria Gerlero, Stefano Nangeroni, Federico Micol, Giulia Thibault, Oscar Cauda, Stefano Richaud, Gabriele Fenoglio, Chiara Capotondi e Irene Dri.

L’accordo con le scuole della città ha anche permesso ai partecipanti di vedere riconosciute 60 ore di Pcto (alternanza-scuola lavoro).