Da studenti a lavoratori nel settore del turismo: protocollo d'intesa tra Federalberghi e l'istituto Colombatto

Federalberghi Torino e l’Istituto Professionale Statale per i servizi alberghieri “G.Colombatto” hanno siglato un protocollo d’intesa per dare vita a un osservatorio permanente sulle esperienze maturate dagli studenti nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O), così come da accordo nazionale siglato da Federalberghi e Unioncamere con la partecipazione della Rete nazionale degli istituti alberghieri (Re.Na.I.A) e delle esperienze lavorative. L’obiettivo dell’osservatorio è quello di valutare le opinioni e le percezioni degli allievi dell’istituto al fine di migliorare l’offerta formativa e allinearla alle necessità del comparto turistico-ricettivo ma anche per curare meglio l’accoglienza in azienda dei nuovi lavoratori.

L’idea nasce dall’analisi del contesto attuale nel quale persiste un mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel settore. Gli studenti spesso non riescono a trovare un impiego una volta terminato il percorso di studi o abbandonano l’idea di lavorare nel turismo, mentre le imprese continuano invece ad avere difficoltà nell’individuare profili professionali qualificati da inserire nei propri organici.

L’obiettivo dell’osservatorio è quindi di analizzare le esperienze degli allievi e il loro sentiment al fine di migliorare l’offerta formativa, proporre opportunità lavorative durante il percorso di studi che siano in grado di fornire le competenze necessarie per l’ingresso futuro nel mondo del lavoro e perfezionare l’accoglienza in azienda. Ogni anno, l’Istituto proporrà agli studenti del triennio di specializzazione (gli ultimi tre anni della scuola superiore) un questionario in forma anonima per monitorare le esigenze degli stessi nell’ambito delle attività di PCTO e in funzione del loro futuro.

Federalberghi Torino, impegnata da anni nella collaborazione e nel dialogo con le istituzioni scolastiche e gli enti formativi, collabora alla predisposizione del questionario. I risultati del primo studio sono stati presentati in un convegno presso l’Istituto Colombatto. Lo sforzo dell’Associazione di categoria nell’ampliare l’attrattività del settore ha inoltre recentemente portato alla firma del nuovo CCNL Turismo siglato da Federalberghi e le principali sigle sindacali di categoria che prevede aumenti salariali, una nuova classificazione del personale nell’area di maggiore sviluppo dell’attività ricettiva e una più ampia piattaforma di welfare per i dipendenti.

“Le nostre imprese continuano a lamentare una difficoltà nel reperire profili qualificati sul mercato del lavoro, nonostante la crescita dei flussi turistici abbia portato a un incremento dell’offerta – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – da anni ormai Federalberghi Torino dialoga attivamente con gli istituti scolastici e gli enti formativi al fine di facilitare il passaggio dalla scuola al mondo professionale e la nascita di questo osservatorio è frutto di questa filosofia. Analizzare la percezione degli studenti rispetto ai periodi di formazione-lavoro è un elemento ulteriore nel ragionamento generale, ma anche molto interessante sia per dare agli imprenditori la possibilità di intervenire immediatamente su eventuali criticità, sia per gli istituti scolastici che possono perfezionare l’offerta formativa, fornendo ai propri allievi quelle competenze che sono maggiormente richieste”.

“La firma del Protocollo d’Intesa per un Osservatorio Permanente tra l’Istituto Alberghiero Colombatto e Federalberghi segna l’inizio di una collaborazione prestigiosa che avrà una forte eco negli anni a venire – commenta soddisfatta Silvia Viscomi, dirigente scolastica dell’Istituto Colombatto – ancora una volta il Colombatto, con la passione e l’impegno che lo contraddistinguono, è orgoglioso di essere testimone e pioniere di una svolta verso un più agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”.