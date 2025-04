Emergency arriva a teatro per sostenere la sua campagna ‘R1pudia la guerra’ con azioni nella Striscia di Gaza

Il teatro si incontra con l’impegno civile, domani, sabato 12, alle 21,15, a Buriasco, al Teatro Blu di piazza Roma 3. Mentre sul palco andrà in scena una commedia per sensibilizzare su tematiche attuali relative all’identità di genere, alla comunità Lgbtqia+ e al confronto fra generazioni (biglietto a 12 euro), i volontari di Emergency del Pinerolese venderanno le colombe pasquali per finanziare la campagna ‘R1pudia la guerra’.

Sul palco, Ivan Fabio Perna conclude un percorso trentennale dopo i capitoli ‘Questioni di donne’ e ‘Questioni di famiglia’, con il suo ‘Questioni di cuore’: “Il messaggio centrale dello spettacolo è un invito a considerare l’affettività e l’amore in modo aperto e inclusivo, senza etichette o manifesti rigidi” spiega Ivan Fabio Perna, attore e sceneggiatore della compagnia Lewis&Clark.

A entrare in scena ci saranno anche Eugenio Gradabosco e Melania Allasia.

Durante la serata sarà possibile acquistare la colomba di pace di Emergency, i fondi raccolti saranno destinati al supporto delle strutture ospedaliere nella Striscia di Gaza, in particolare all’ambulatorio di al-Mawasi, alla clinica ad al-Qarara e al Nasser Medical Complex di Khan Younis. Alla fine dello spettacolo, i volontari presenteranno le loro attività.

L’iniziativa pasquale è collegata alla campagna ‘R1pudia la guerra’ che ha come obiettivo quello di contrastare la normalizzazione dei conflitti.

Le colombe saranno vendute in tutta Italia fino a domenica 13 aprile, il progetto in collaborazione.

Nel Pinerolese, i punti vendita sono i seguenti: l’Ospedale Civile di Pinerolo, la Chiesa di San Lazzaro, i portici in via Chiappero, le scuole superiori, il Tempio Valdese di Torre Pellice e la chiesa di San Secondo di Pinerolo.

Per restare sempre aggiornati sulle attività di Emergency portate avanti nel pinerolese, visitare la pagina Facebook Gruppo Emergency Pinerolo o inviare una mail a pinerolo@volontari.emergency.it.