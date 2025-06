Dall'ideatore di Doggo Daiily a chi coccola i prematuri in ospedale: Torino premia i suoi "eroi"

C'è anche Navid Tarazi tra i nove cittadini che questa mattina in Sala Rossa hanno ricevuto dalle mani del sindaco Stefano Lo Russo la Benemerenza civica di Torino. Si tratta dell'ideatore del progetto Doggo Daiily, che ogni giorno fotografa cani e proprietari a spasso per le vie del capoluogo.

Staffetta partigiana

Accanto a lui la staffetta partigiana dal "cuore d'oro" e il carrozziere dei vip di corso Tortona Angelo Marello. "Oggi - ha detto la presidente Maria Grazia Grippo - celebriamo una Torino solidale". "Torino - ha aggiunto - è una città ambiziosa, che affronta a viso aperto i cambiamenti ed è capace di rinnovarsi. Questo momento pubblico ci permette di trovare le radici, per affrontare il futuro: le radici sono le persone che celebriamo nella giornata di oggi".

Lo Russo: "Celebriamo vostra storia"

"Qui - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - ci sono storie diverse che sono state e sono tutt'ora protagoniste della nostra città. Torino è stata capace di essere aperta alle persone che arrivano da altre parti: celebriamo l'importanza che la vostra storia ha avuto per Torino".

"Sono molto preoccupata - ha detto il fotografo Tarazi ricevendo il premio - per la mia famiglia in Iran. Quando ho dato il via a Doggo Daiily non parlavo la lingua, andavo all'università e avevo paura dei cani. Pian piano ho superato quelle barriere". A prendere la Benemerenza Civica anche Carmen Settanta, de "Le Coccole di mamma Irene".

L'associazione è nata in seguito alla morte della sorella Irene il 30 settembre 2017, mentre era incinta. "Abbiamo voluto - ha raccontato - incanalare il dolore in modo costruttivo: come volontari facciamo le coccole ai bimbi nati prematuri, ricoverati in ospedale. I loro corpi le registrano".

I premiati

Tra i premiati anche l'artista Ugo Nespolo ed Anna Torretta, alpinista ed unica donna ad essere diventata guida alpina a Courmayeur. Ad ottenere il riconoscimento anche Angelo Marello, staffetta partigiana durante la lotta per la Liberazione.

Proprietario dell'officina di corso Tortona frequentata da calciatori, politici e personaggi dello spettacolo, con suo fratello Stefano ha fatto installare il monumento in ricordo del ciclista Fausto Coppi su corso Casale. Benemerenza Civica infine per: Luca Matteo Vincenzi, al Volontariato organizzato di Protezione civile, all'Associazione GammaDonna e a James Eruppakkattu.