Conca del Pra: frana rimossa ma strada ancora chiusa

È stata sgomberata dalla frana caduta ad inizio settimana la pista agro silvo pastorale che dalla frazione Villanova (Bobbio Pellice) sale fino alla Conca del Pra. Tuttavia la strada rimane chiusa al traffico veicolare degli aventi diritto e agli escursionisti per ragioni di sicurezza. “Rimane chiusa perché siamo in attesa di un sopralluogo dei tecnici della Regione Piemonte – spiega il sindaco di Bobbio Pellice, Mauro Vignola -. Perché la situazione del versante da dove si è distaccata la frana è delicata”.

Questo è quindi un fine settimana nero per gli amanti del Pra: è ancora in vigore infatti l'ordinanza che sancisce la chiusura sentiero che porta alla località dal centro della frazione di Villanova per rischio ghiaccio. “Valuteremo nei prossimi giorni che cosa fare” conclude il sindaco.