Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Con gli ultimi sprazzi di un Marte ostile i disguidi traboccheranno... Un buon stratagemma sarà quello di non infuriarvi, ribattere adeguatamente alle pretese altrui e far valere diritti negati. Al fine di riequilibrare un rapporto interpersonale accantonate l’orgoglio e fate magari il primo passo. Una anomala dichiarazione o strampalata comunicazione vi strabilierà mentre un congiunto preoccuperà. Per Pasqua organizzatevi in tempo!

TORO: La settimana appare scorrevole e lineare a parte un inghippo atto a disturbare leggermente la quiete... Giocate bene le vostre carte in fatto di quattrini, amore e professione: certi treni passano raramente e perderli sarebbe imperdonabile… Un neo sarà costituito da perpetui rompiscatole, un leggero acciacco, la propensione a spaccare oggetti o un passeggero contrasto col partner. Riceverete presto un dono da ricambiare e per Pasqua pensate in anticipo che cosa fare!

GEMELLI: Siamo solo di passaggio in una dimensione terrena dove non val la pena arrabbiarsi, penare, boccheggiare: imparate a soprassedere su tante meschinità e ad assaporare le minute stille di appagamento che le monelle stelle spruzzeranno sul vostro cammino. Diciamo che la settimana sarà alquanto turbolenta specie per quanto concerne famiglia, lavoro, conoscenze, soldini ma poi, verso Pasqua, avrete modo di riscattarvi a patto di evadere dalle solite quattro mura!

CANCRO: Con la Luna, che il 13 aprile si fa piena nella vostra costellazione apparirete nervosetti almeno finché un ragguaglio non verrà dato… “Mai dire mai” è il motto che si addice a chi non avrebbe mai supposto potessero capitare delle cose più sbalorditive delle sorprese dell’uovo di cioccolata. Le giornate comunque saranno movimentate ma presto potrete riposare! Corrucci lambenti un familiare e programmini pasquali subenti interferenze. Week end singolare.

LEONE: Malgrado la perspicacia non faccia difetto tribolerete ad afferrare le intenzioni altrui in quanto taluni fatti verranno esposti in una maniera talmente confusa dal tribolare a metterne insieme i tasselli. Non altresì da escludere dei bisticci con qualcuno per questioni pratiche o conflittualità. Se ipotizzate che le cose vadano storte sappiate che posizionare, il prossimo venerdì, delle foglie di ulivo in entrata, porterà benessere e serenità. Sabato squinternato.

VERGINE: La quadratura di Giove e l’opposizione di Saturno contribuiranno a scombussolare il tran tran per mezzo di contrattempi, ritardi, ugge, umori variabili, sborsi impensati ma, grazie all’ ausilio della provvidenza stellare, riuscirete a riequilibrare una faccenda, trascorrere orette serene, constatare la veridicità di talune amicizie e prepararvi anticipatamente ad una Pasqua singolare… Ideazione di una gita o di una scorpacciata. Sorpresina domenicale. Allergie.

BILANCIA: La brezza primaverile, abbinata agli attuali movimenti planetari, ravviverà la routine sollecitando ad esprimervi con grinta, vigoria e creatività. Passo dopo passo, pian pianino, raggiungerete gli obiettivi prefissati pur dovendo ancora passare attraverso il vaglio di una prova da superare. Apprestatevi inoltre ad una Pasqua singolare e non scordate di porgere un omaggio a chi vi ha aiutato nei momenti di difficoltà. Fattibile che riceviate un invito da non rifiutare!

SCORPIONE: Per chiunque abbia saggiato note stridenti stanno per arrivare i cosiddetti tempi migliori: aprite quindi lo scrigno della speranza e brindate all’ostacolo sormontato e a tutto ciò che sta per accadere! Amici da contattare per un aperitivo, un caffè, cenetta o pizzetta. Stanchezza nelle ore mattutine e fine settimana super movimentato per chi attua in ambienti pubblici o commerciali. Per Pasqua, se non avete voglia di cucinare, prenotate anticipatamente in un ristorantino.

SAGITTARIO: Causa l’opposizione di Giove tutto sembra andare talmente storto dal buttarvi in pasto al disfattismo…La carretta la dovete ancora tirare ma, di punto in bianco, dalla nebbia delle improbabilità, affioreranno delle soddisfazioni e delle impensate novità. Se giù di carreggiata sappiate che scambiare quattro ciance con veri amici rinfrancherà mentre, in occasione dell’imminente Pasqua programmate un bel combino o un viaggetto. Fastidi a denti, fegato o circolazione.

CAPRICORNO: L’opposizione del plenilunio rende pesantucce le giornate, quasi doveste prendere delle decisioni, escogitare degli stratagemmi al fine di contrastare un imprevisto, sostenere una personcina in difficoltà e non prendervela troppo per una questione che alla fin fine si risolverà. Due strani eventi vi lasceranno col fiato in sospeso, scamperete una rogna e in previsione della Pasqua comincerete a programmare qualcosa di carino! Dono o importante comunicato in arrivo.

ACQUARIO: Trovandovi in una fase di stallo non saprete come fare riguardo un’incombenza o una scelta ma, di punto in bianco le appannate idee si schiariranno a vantaggio di una soluzione andante bene per tutti… Un guizzo d’ansia colpirà a tradimento quando accadranno cose che non vi aspettavate e, entro Pasqua, taluni nativi varieranno un programma, altri invece se la spasseranno. Visite o sorpresine in vista nel week end. Disturbi stagionali e colesterolo alto.

PESCI: Disegni celesti ambivalenti vi renderanno nervosetti ed arruffoni… Pur sembrando un paradosso rammentate che pigliare la vita con un minimo di filosofia aiuterà a tingere di rosa le prossime convulse giornate… C’è qualcosina che vi tiene sulle spine ma sappiate che in men che non si dica vi arriveranno risposte chiare in merito a ciò che vi faceva impensierire. Un’improvvisata vi lascerà a bocca aperta! Incremento di vendite ed entrate per commercianti.

Le stelle sono la luce che illumina l’incerto cammino…