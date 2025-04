Incroci pericolosi in Pozzo Strada: al vaglio tre interventi. Per via Monginevro/via de Sanctis c'è il progetto ma mancano i soldi

L'incrocio tra via Monginevro e via Santa Maria Mazzarello/via De Sanctis è uno dei più complicati di Pozzo Strada. C'è un progetto per rifarlo completamente, ma mancano i soldi: a riferirlo è l'ingegnere del Comune Stefano Cianchini, durante una commissione sulla pianificazione territoriale della Circoscrizione 3 presieduta dal coordinatore Marco Titli.

Servono 250-300 mila euro

La criticità maggiore è la svolta a sinistra, che causa imbottigliamenti e rallentamenti a ogni semaforo, e la richiesta dei consiglieri è stata quella di inserire una corsia riservata. Il tecnico ha però spiegato come sia necessario un intero intervento strutturale sulla viabilità dell'incrocio.

L'idea resta nel cassetto, in attesa dei circa 250-300 mila euro necessari. Nel caso il Comune non riesca a metterli a bilancio, il piano è di includerlo tra i lavori del nuovo progetto commerciale di via Monginevro.



Il progetto prevede una modifica delle banchine e degli attraversamenti, e la costruzione di una corsia che da via De Sanctis si inserisce direttamente a destra su via Monginevro, senza bisogno di impegnare l'incrocio. Gli uffici prenderanno in considerazione la proposta di realizzare la divisione di via Monginevro in due corsie distinte, per riservarne una alla svolta a sinistra.

L'incrocio tra via Chambery e via Bevilacqua

Sempre in Pozzo Strada, fari puntati anche sull'incrocio tra via Chambery e via Quinto Bevilacqua, dove proprio due settimane fa c'è stato un incidente, con un'auto che è uscita di strada e ha abbattuto un palo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma i cittadini si sono preoccupati vista anche la presenza all'angolo di un giardino molto frequentato da bambini.

Il consigliere Massimo Di Miscio, in particolare, ha richiesto di ritinteggiare le strisce pedonali, che sono molto sbiadite, e ha segnalato il fatto che molte auto parcheggiano proprio in prossimità dell'incrocio riducendo la visuale. Il Comune ha fatto sapere che potrebbe prendere in considerazione di installare dei dissuasori di velocità.

Tra corso Peschiera e corso Trapani

Infine, un altro possibile intervento nel quartiere di Pozzo Strada, al confine con Borgo San Paolo e Cenisia, riguarda l'incrocio di corso Peschiera e corso Trapani. Anche in questo caso al centro della discussione è la possibilità di girare a sinistra da corso Peschiera, in sicurezza e senza creare ingorghi.

Per evitare interventi che rischiano di rallentare la viabilità nelle ore di punta, gli uffici tecnici monitoreranno l'incrocio: la realizzazione di una corsia riservata alla svolta sarà presa in considerazione soltanto per un numero di auto che svoltano superiore alle 100-150 ogni ora.