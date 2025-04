Prevenzione delle truffe, al Centro d’Incontro Campiglia presente anche il governatore Cirio

"Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale e al coordinatore Subbiani, con cui abbiamo condiviso un progetto tanto importante quanto attuale: la prevenzione delle truffe, soprattutto ai danni delle persone più fragili. La presenza del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un incontro così partecipato e sentito, rappresenta una testimonianza concreta dell’attenzione e della vicinanza della Regione su una tematica così delicata": così alla fine dell'incontro il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla.

"Un ringraziamento particolare va anche all’Assessore Regionale Maurizio Marrone e al Capogruppo della Lega, Fabrizio Ricca, per il loro sostegno e la loro presenza - ha poi proseguito Cuzzilla - L’iniziativa è stata organizzata in modo impeccabile dal Centro d’Incontro Campiglia, grazie al prezioso impegno del presidente Mauro Gabrielli".

"I centri di incontro rappresentano dei veri e propri presìdi socio-culturali del territorio. Come Circoscrizione abbiamo creduto fin da subito nel loro valore, collaborando con le associazioni per valorizzarli e renderli vivi anche in quelle fasce orarie in cui risultavano chiusi. Un centro attivo è un centro sottratto al degrado, ai rischi dell’abbandono e alla presenza di malintenzionati", ha sottolineato.

"Proseguiremo su questa strada - ha concluso Cuzzilla - convinti che la prevenzione, la partecipazione e la presenza sul territorio siano strumenti fondamentali per la sicurezza e il benessere delle nostre comunità".