Tony Effe, da Sanremo a Torino: il concerto al Sonic Park Stupinigi

È Tony Effe l’ottavo nome annunciato per l’edizione 2025 di Sonic Park Stupinigi. Il cartellone della manifestazione si conferma così anche quest’anno ricco di nomi nazionali e internazionali di assoluto rilievo. Martedì 8 luglio, Tony Effe porterà sul palco un’esperienza dal vivo intensa e coinvolgente, ricca di sorprese e momenti unici da non perdere. In apertura i FUCKYOURCLIQUE, collettivo musicale noto per le canzoni sfacciatamente e ironicamente provocatorie, reduce dal doppio sold out ai Magazzini Generali di Milano lo scorso febbraio.

Artista da oltre 1,5 BLN di streaming con 37 Dischi di Platino e 11 Dischi d’Oro, Tony Effe è uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Il suo secondo album da solista, ICON (Quadruplo Disco di Platino) è il più venduto del 2024 nella classifica FIMI/GfK.

Organizzato da Fondazione Reverse nel Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, Sonic Park Stupinigi propone un programma che porta in una delle più suggestive location italiane grande musica nazionale e internazionale: un’occasione perfetta per aggiungere all’emozione della musica live tutto l’incanto di Stupinigi, residenza reale e patrimonio dell’Umanità UNESCO.