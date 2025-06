Le Vele Alassio tre giorni di festa, musica e divertimento!

Le Vele Alassio si prepara a infiammare l'estate con un weekend imperdibile all'insegna della musica e dell'intrattenimento di alto livello. Da venerdì a domenica, la rinomata location della Riviera Ligure ospiterà tre eventi esclusivi che promettono di conquistare il pubblico con atmosfere travolgenti, DJ set stellari e la magia unica delle notti sul mare.



Venerdì - Mamacita: il ritmo caliente dell'estate!

Si parte venerdì, dalle ore 23:00, con Mamacita, l'evento che fa ballare tutta Italia al ritmo delle sonorità reggaeton, hip-hop, trap e urban. Preparati a vivere una serata esplosiva, dove la musica coinvolgente e l'energia saranno le vere protagoniste. Un format di successo che non ha bisogno di presentazioni, pronto a trasformare Le Vele in una caliente pista da ballo.



Sabato - Stylhertz: il sabato più esclusivo della Riviera!

Sabato sera, sempre dalle ore 23:00, Le Vele alza ulteriormente il volume con Stylhertz, il party che è già diventato un'istituzione sulla Riviera. Una notte all'insegna dello stile, dell'energia e del divertimento senza freni. Protagonista della serata sarà Francis Key, con un extended set esclusivo pensato per guidare il pubblico in un viaggio sonoro avvincente e all'avanguardia. Con lui, l'energia esplosiva del resident DJ Tigani. Una notte dal respiro internazionale, perfetta per gli amanti della dance elettronica più ricercata e dei beat più raffinati.



Le promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per le donne in lista nella prima ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Domenica - Change Your Mind: il primo daytime della stagione!

Domenica si cambia registro con il debutto del daytime della stagione 2025: Change Your Mind, a partire dalle ore 15:00. Un'esperienza sonora unica, immersi nella luce del giorno e nella magia del Club, a strapiombo sul mare con vista sull'isola Gallinara. In consolle, il leggendario Ilario Alicante, uno dei DJ italiani più acclamati a livello

internazionale, celebre per il suo stile inconfondibile che fonde house, techno e influenze latine. Accanto a lui, una line up d'eccezione con Ale De Tuglie, Proudly People e lo speciale b2b tra Ale Trn e Madjo. Un viaggio musicale che promette di sorprendere e conquistare.



Promozioni speciali per iniziare al meglio:

- Ingresso gratuito per tutti i clienti in lista nella prima ora di

apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00, acquistabile online in anticipo e valido

per tutta la durata dell'evento.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 16:00 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro le 17:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Le Vele Alassio è anche vicina al territorio: per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia sono previsti prezzi agevolati. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora potranno usufruire di tariffe speciali.



Per garantire un servizio ottimale, l'ingresso sarà limitato e consentito solo su prenotazione, con priorità ai clienti con tavolo riservato.



Non perderti il weekend firmato Le Vele Alassio: tre appuntamenti imperdibili per chi ama la musica, il divertimento e le emozioni autentiche. Prepara il tuo outfit migliore, chiama gli amici e vivi la vera essenza dell'estate.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721