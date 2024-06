10° edizione del concorso cinematografico nazionale Lavori in Corto: focus sul tema dell’accoglienza

C’è tempo fino al 14 luglio per partecipare con il proprio progetto alla 10° edizione di Lavori in Corto, il concorso nazionale di cortometraggi e documentari a tematica sociale rivolto a giovani under35, organizzato dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino con un focus sul tema dell’accoglienza che, per l’occasione, ha lanciato una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation, per supportare il concorso, i premi e l'ospitalità dei finalisti.

I progetti di accoglienza raccontano storie di territori lasciati e ricordati, o scoperti e condivisi, con tutte le difficoltà e le paure che i cambiamenti comportano. Il bando ha l'obiettivo di stimolare giovani registe e registi a confrontarsi con situazioni delicate ma ricche di opportunità, che ne siano testimoni o protagonisti in prima persona, che le vivano da fuori o da dentro. L’edizione del 2024 intende coinvolgere associazioni e operatori del settore, creando un terreno di confronto sulla funzione sociale e culturale del cinema documentario.

Questa edizione è dedicata a Marina Panarese, attivista per i diritti dei migranti e operatrice sociale scomparsa due anni fa, e cresciuta con i valori più sani del Novecento, che l’hanno portata a sviluppare una grande curiosità nei confronti del mondo. Lavori in Corto si sviluppa grazie al supporto di numerose realtà attive nel sociale e apre la selezione a cortometraggi e documentari brevi di giovani registe e registi, dall’Italia e dall’estero, oppure straniere e stranieri di seconda generazione. Nel corso dell’anno, si svolgeranno alcuni eventi di avvicinamento all’appuntamento finale del concorso, che si terrà dall’11 al 13 ottobre con le premiazioni.

Per info: https://www.<wbr></wbr>produzionidalbasso.com/<wbr></wbr>project/lavori-in-corto/