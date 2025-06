Incidente allo svincolo di corso Regina Margherita, fronte Iren, in direzione tangenziale nella prima mattina di oggi, martedì 17 giugno: coinvolti tre veicoli. Due i feriti, trasportati in codice verde all’ospedale Maria Vittoria. Ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e difficoltà per la circolazione nella zona.

Si consigliano percorsi alternativi.